"غذاء وتسلية".. كورونا يزيد الإقبال على الدجاج في بلجيكا

باتت تربية الدجاج للحصول على البيض الطازج والترفيه عن الأطفال نشاطاً منتشراً خلال فترة العزل إلى درجة أن مزرعة ليمال في بلجيكا المتخصصة بالدواجن تواجه صعوبة في تلبية الطلب.
وتقول مارتين دوني وزوجها كريستوفر اللذان ورثا المزرعة عن والدي الأخير: "إنه أمر لا يصدق" مع عدد كبير من الزبائن الذين يتوافدون إلى المزرعة مع احترام التباعد الاجتماعي. وتوضح والدة دوني المعروفة بلقب "بوليت" (دجاجة صغيرة): "حضرت الشرطة في أحد الأيام متسائلة عما يحصل لأنها رأت سيارات وتجمعات والناس على الرصيف".
الدجاج لقضاء وقت العطلة!
في مزرعة ليمال في مدينة وافر الصغيرة على مسافة حوالي 30 كيلومتراً جنوب شرق بروكسل، يتوالى الزبائن بوتيرة متواصلة بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على بدء إجراءات العزل. وتروي مارتين دوني قائلة: "في البداية أتى البعض لأنهم كانوا يخشون من نقص في الطعام فاشتروا الدجاج للحصول على البيض. ومن ثم جاء أشخاص كانوا يفكرون قبل الوباء في إقامة قن للدجاج واستغلوا توقف الحركة للمجيء"، وتضيف: "والآن يأتي الأشخاص الذين لن يأخذوا عطلة هذه السنة على الأرجح وقرروا إقامة قن دجاج للترفيه عن الأطفال".
وقد أتت صوفي امبليه مع زوجها لوضع اللمسات الأخيرة على مشروعهما وهما يحضّران القن لاستقبال الدجاجات، وتوضح: "زوجي غير محجور بل يتوجه إلى عمله، أما أنا فأعمل من المنزل"، وتتابع: "الأعمال هادئة ما يسمح لي بالاهتمام بالدجاجات!" وقد اختارت نوعاً بيّاضاً، لكن يمكن للعائلة تناول لحمه بعد ذلك. ويطرح الزوجان الكثير من الأسئلة ومنها: هل ينبغي أن يكون القن باتجاه معين؟ هل الدجاج عدائي؟ أصحيح أن البيض ينبغي ألا يؤكل في اليوم نفسه؟ وتؤكد مارتين دوني: "المتّبع جداً هو أن الكثير من الزبائن يأتون للمرة الأولى لذا يجب أن نفسر لهم كل شيء".
شغف الأطفال
وقد عادت نانسي فرنانديز مع ابنها المراهق بعد أسبوعين على شرائها دجاجتين بيّاضتين لتشتري هذه المرة دواجن زينة. وهي انتقلت من المدينة للعيش في الريف قبل ستة أشهر مع حماسة لم تخمد، مدفوعة بشغف ابنها الصغير البالغ 3 سنوات بدجاجات الجار. وتروي قائلة: "كنا قد ناقشنا الأمر لكنه كان مجرد مشروع من دون إمكان تطبيقه على الفور بسبب العمل والأطفال. وقررنا أن نقوم بذلك خلال عطلة الصيف. لكن بسبب الحجر وبما أننا عالقون في المنزل قررنا أن نقدم على الخطوة".
ويقول كريستوفر دوني إن المبيعات ارتفعت بشكل صاروخي و"ازدادت أربع مرات". ويؤكد: "في الأوضاع الطبيعية قد نبيع يوم السبت 200 دجاجة أما الآن فقد يصل العدد إلى 500 أو 600". وبات العرض المتوافر لديه محدوداً على صعيد بعض الدجاج البيّاض. ويوضح: "حتى الآن نحن قادرون على التلبية لكن أيار/مايو هو موسم الذروة فسيأتي المسنون وهم زبائن كبار عندنا ويشترون 10 إلى 20 دجاجة".
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
رحلة جماعية للماعز البري
يتميز الماعز الكشميري البري عادة بالخجل، لكن في ظل غياب البشر تجرأ هذا القطيع ببلدة لاندودنو الساحلية في ويلز على التجول بدون خوف في كل مكان. كان محرر الفيديو أندرو ستوارت نشر مقطعاً للماعز على موقع تويتر، وهو ما وضعها في مصاف المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي المحبوبة. وقال ستوارت تعليقاً على المشهد: "لا يوجد أحد هنا يخيفها (قطيع الماعز)، فهي في قمة الاسترخاء وتأكل كل ما تجده أمامها."
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
أين الحلوى؟
كانت هذه الغزلان اللطيفة في مدينة نارا اليابانية تعد قديماً "رسلاً للآلهة"، وهي الآن عامل جذب سياحي قوي للمدينة، ويصل عددها للآلاف. كان لدى الغزلان حرية التجول في الحديقة المركزية لنارا حتى قبل ظهور كورونا، حيث يسمح للسائحين إطعامها كعك خالي من السكر. أما في ظل غياب السياح، انطلقت بعض الغزلان الفضولية للبحث عن الكعك في متاجر ومطاعم المدينة.
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
ثورة القرود
ليست جميع القرود في مدينة لوببوري بتايلاند هادئة مثل التي نراها في هذه الصورة. فالقرود هناك تحصل على طعامها غالباً من الزوار. وأدى انخفاض أعداد السياح بتايلاند إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى اجتياح شوارع المدينة، بل واندلعت معارك بين مجموعات قرود متصارعة على الطعام أمام أبواب المعابد التاريخية.
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
غابة في المدينة؟
تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
نزهة في المطار
تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
مغامرات في الشوارع
تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
استرخاء طيور البندقية
تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.
-
في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
زيارة عند الجيران
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح