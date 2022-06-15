 غذاء من ثاني أكسيد الكربون | صنع في ألمانيا | DW | 15.06.2022

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صنع في ألمانيا

غذاء من ثاني أكسيد الكربون

شركة ناشئة تستخدم ثاني أكسيد الكربون كمصدر للبروتين، ثم تتم معالجته بمواد أخرى في مفاعل حيوي إلى مسحوق أصفر. ويمكن استخدام المسحوق مع المعكرونة والمخبوزات وبدائل اللحوم والمشروبات وغير ذلك. مراسلنا جرب ذلك.

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