غذاء من ثاني أكسيد الكربون

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شركة ناشئة تستخدم ثاني أكسيد الكربون كمصدر للبروتين، ثم تتم معالجته بمواد أخرى في مفاعل حيوي إلى مسحوق أصفر. ويمكن استخدام المسحوق مع المعكرونة والمخبوزات وبدائل اللحوم والمشروبات وغير ذلك. مراسلنا جرب ذلك.
عندما نتعرض للدغ من البعوض، كثيراً ما يتردد على مسامعنا أننا نمتاز بدم حلو الطعم أو أن تشغيل ضوء الغرفة، قد جذب البعوض إلينا. هذه الخرافات ظلت تلاحق البعوض، لكنه بريء منها!
معلومات كاذبة ومضللة حول كورونا، ومزاعم مغرضة عن فيضانات ألمانيا وأخبار زائفة عن وقوع هجمات لم تقع، لقد تسببت الأخبار الزائفة بمخاوف لدى كثير من الناس في عام 2021. DW تستعرض أكثر هذه الأخبار فجاجة وما الذي يقف خلفها.
مع تزايد الحوادث الناتجة عن التغيرات المناخية، بدأ الكثيرون بالانتباه للمخاطر المترتبة على تلك التغيرات. وبعيدا عن قرارات الدول الكبرى، يمكننا كأفراد المساهمة من خلال اختياراتنا لما نتناوله من طعام في حماية البيئة. كيف؟
التقليل من الرحلات الجوية واستخدام وسائل النقل العام والاستهلاك الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن الكثير منا ينسى مدى الاختلاف الذي يمكننا إحداثه من خلال تغيير العادات الغذائية.
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