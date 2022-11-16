 غذاء الروح - طبق بيروغن البولندي الشهي | يوروماكس | DW | 12.02.2023

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يوروماكس

غذاء الروح - طبق بيروغن البولندي الشهي

رقائق العجين المحشوة العروفة بـ " بيروغين " هي وجبة بولندية شعبية. طاهية بولندية ستعرفنا على كيفية تحضيرها والمكونات الضرورية للحصول على ما يطلق عليه البولنديون "غذاء الروح".

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