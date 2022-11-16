غذاء الروح - طبق بيروغن البولندي الشهي

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رقائق العجين المحشوة العروفة بـ " بيروغين " هي وجبة بولندية شعبية. طاهية بولندية ستعرفنا على كيفية تحضيرها والمكونات الضرورية للحصول على ما يطلق عليه البولنديون "غذاء الروح".
في مقابلة إذاعية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.
مع تصاعد التوتر بسبب الحرب في أوكرانيا تخشى بولندا من استخدام روسيا ورقة جيب "كالينينغراد" الواقع في قلب القارة الأوروبية لتسهيل عبور المهاجرين نحو أوروبا. فهل يمكن أن يصبح هذا الجيب الروسي بوابة عبور جديدة للمهاجرين؟
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.
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