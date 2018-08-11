غاولاند تحدث مع رئيس الاستخبارات حول عملاء مفترضين لروسيا في حزب البديل

ذكر ألكسندر غاولاند، زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي والرئيس المشارك لكتلة حزبه النيابية، أنه كان قد التقى برئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، هانز-جورج ماسن، بشأن "قلق ملموس" يخص "اشتباه بأن موسكو تملك وكلاء نفوذ في الكتلة البرلمانية للحزب".
وأراد هانز-جورج ماسن من غاولاند توضيح ذلك، بحسب الأخير، والذي أضاف لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية السبت (11 أب/أغسطس) أن ماسن ذكر "بعد التدقيق، بأن هذه الاشتباه غير صحيح". وهذا "كان كل شيء"، حسب غاولاند.
وكان ماسن قد التقى مع فراوكه بيتري مرتين قبل نحو ثلاث سنوات، عندما كانت تشغل منصب رئيسة الحزب، كما أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أمس الجمعة. وذكرت الوزارة أن ماسن لم يقدم "توصيات أو مشورات بشأن التعامل مع الأشخاص أو الأجنحة في الحزب". وردت الوزارة بذلك على معلومات ذكرت في كتاب "داخل حزب البديل" الذي نشر من قبل فرانتسيسكا شرايبر، العضوة السابقة في الحزب الشعبوي، والتي زعمت في كتابها أن زعيمة الحزب السابقة بيتري ذكرت لها أنها التقت برئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور ماسن. وقالت بيتري إن ماسن طلب منها إقصاء السياسي المتطرف في الحزب في ولاية تورنغن بيورن هوكه، وإلا سيتم مراقبة الحزب من قبل هيئة حماية الدستور، حسب شرايبر.
من جانبه ذكر غاولاند أنه يقدر السيد ماسن "كمسؤول موضوعي كبير" وأشار إلى أنه يعتقد بأن المزاعم التي تحدثت عن إعطاء ماسن لمشورات هي عبارة عن "أشياء خيالية"، قامت شرايبر والتي وصفها بـ"البطة" بتأليفها وعرضها على العالم لجعل "كتابها أكثر شعبية".
يذكر أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا كانت قد طالبت رئيس هيئة حماية الدستور بالإعلان عن معلومات مفصلة بشأن وجود اتصالات مع حزب البديل من أجل ألمانيا. وقال بوركهارد ليشكا، المتحدث باسم الشؤون الداخلية بتكتل الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، لصحيفة "فيلت" الألمانية: "الاتهامات الموجهة للسيد ماسن خطيرة لدرجة أنه يتعين عليه أن يوضح بأقصى سرعة ممكنة هدف مباحثاته مع قيادة حزب البديل ومحتواها".
وأضاف ليشكا: إذا قام رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور بتقديم المشورة لمجموعات بشأن الطريقة التي يمكنها من خلالها تحاشي المراقبة، فسيكون ذلك في الواقع فضيحة عارية".
ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
زيغبيرت درويتس
كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
سيباستيان مونزنماير
بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ألبريشت غلاسر
غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ماركوس فرونماير
فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
مارتن رايشاردت
الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فيلهلم فون غوتبرغ
غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
جينز مير
في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
بياتريكس فون ستورش
نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
الكسندر غاولاند
انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
أليس فايدل
يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فراوكه بيتري
لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م