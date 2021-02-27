غانتس "يُرجح" مسؤولية إيران عن انفجار سفينة إسرائيلية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس السبت (27 فبراير/ شباط 2021) إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

وقال غانتس لهيئة البث الإسرائيلية (كان) "إيران تسعى لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين... موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يثير فكرة وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها". وتابع غانتس "هذا تقديري.. حتى الآن وعلى مستوى التقييم المبدئي في ظل قرب المكان وسياق" الأحداث.

وتعرضت السفينة التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي) لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة. وطبقا لقاعدة بيانات ملاحية للأمم المتحدة تملك شركة شحن في تل أبيب تسمى "راي شيبينغ" السفينة من خلال شركة مسجلة في جزيرة "آيل أوف مان".

وبحسب ما ذكره اليوم السبت موقع "إسرائيل 24"الأخباري فإنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وترفع علم جزر الباهاما.

وكانت شركة "درياد غلوبال" البريطانية للأمن البحري ذكرت أن السفينة المتضررة، وهي سفينة شحن سيارات، كانت قادمة من السعودية في طريقها إلى سنغافورة أمس الأول الخميس عندما وقع الانفجار، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال مالك السفينة، رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، إن سفينته تعرضت للاعتداء باستخدام صواريخ أو ألغام بحرية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أونغر القول بأن "الأضرار فتحتان قطر كل منهما قرابة 1.5 متر، لكن ليس واضحا لنا إلى الآن إن كان هذا بسبب نيران صواريخ أم ألغام ثُبتت بجسم السفينة".

لكن موقع" إسرائيل 24" نقل عن خبير في الاستخبارات الأمريكية، لم يفصح عن هويته، تأكيده أن السفينة لم تصطدم بلغم بحري وإنما أصيبت بضربة من فوق سطح الماء.

ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن طاقم السفينة بخير، دون التطرق لتفاصيل عن سبب الانفجار.

وزاد التوتر في منطقة الخليج منذ أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في عام 2018 بعد إعلان الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى.

واتهمت واشنطن إيران بشن عدد من الهجمات على السفن في مياه الخليج الاستراتيجية، من بينها هجمات على أربع سفن منها ناقلتا نفط سعوديتان في مايو/ أيار عام 2019. وتنصلت إيران من مثل تلك الهجمات.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)