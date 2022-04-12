غانتس يقترح إقامة كيانين سياسيين فلسطيني وإسرائيلي منفصلين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الحل السياسي مع الفلسطينيين يقوم على كيانين منفصلين إسرائيلي فلسطيني مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية في المنطقة برمتها.

وأضاف "ومع ان هذين الكيانين سيكونان منفصلين سياسياً لا بد من التعاون الاقتصادي بينهما "حسبما ذكرت اليوم السبت (16 نيسان/ أبريل 2022) هيئة البث الإسرائيلي (مكان). وتابع غانتس "يضمن هذا الحل التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية من خلال إنشاء بنى تحتية للمواصلات "، وأوضح أنه من الصعب التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع، لكنه يحاول إيجاد واقع أفضل "يمكننا من العيش بسلام وبهدوء".

وأكد غانتس أنه يولي أهمية كبيرة للمحادثات التي يجريها معرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إذ أن عباس يعارض العنف ويوجه المساعي الفلسطينية إلى الساحة السياسية.

واستطرد أن هناك جدالاً بينهما حول بعض الأمور وهناك مطالب إسرائيلية وخطوات فلسطينية غير مريحة بالنسبة لإسرائيل مثل التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي ونعت إسرائيل بدولة الفصل العنصري (الابارتايد) ، وهذه الخطوات غير صحيحة وخاطئة.

يأتي تصريح غانتس وسط توتر على خلفية اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى. وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إن قرابة الرابعة فجرًا دخل إلى المسجد الأقصى "عشرات من الشبان الملثمين" وأشعلوا مقذوفات وألقوا حجارة باتجاه حائط المبكى وذكر شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الإسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط وقنابل صوتية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس إن 153 جريحا أدخلوا المستشفى وتمت معالجة "عشرات" في المكان خلال الصدامات في البلدة القديمة في القدس الشرقية كما تم توقيف نحو 400 شخص على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

ع.ج (د ب ا)