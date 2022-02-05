غانا: كفاءة واستدامة في زراعة الكاكاو

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
غانا هي ثاني أكبر مُصدّر للكاكاو في العالم. المزارع الضخمة وآفات الأشجار والجفاف المتزايد تزيد من المصاعب لدى المزارعين. في غرب غانا، تحاول منظمة المتطوعين الهولنديين غير الحكومية تغيير الأمور جذريا.
في كثير من البلدان الأفريقية يشتكي ممرضون وأطباء من النقص في الحماية من فيروس كورونا. وكثيرون يخشون العدوى وبعضهم يضرب عن العمل. وبينما تحذر المنظمات الدولية من سيناريو كارثي بسبب الوباء، تعد بعض الدول بتقديم مساعدات.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول