 غانا: كفاءة واستدامة في زراعة الكاكاو | العولمة 3000 | DW | 12.02.2022

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العولمة 3000

غانا: كفاءة واستدامة في زراعة الكاكاو

غانا هي ثاني أكبر مُصدّر للكاكاو في العالم. المزارع الضخمة وآفات الأشجار والجفاف المتزايد تزيد من المصاعب لدى المزارعين. في غرب غانا، تحاول منظمة المتطوعين الهولنديين غير الحكومية تغيير الأمور جذريا.

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