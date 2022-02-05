غانا: كفاءة واستدامة في زراعة الكاكاو

كورونا- كيف يمكن توفير حماية أفضل للأطقم الطبية في أفريقيا؟

في كثير من البلدان الأفريقية يشتكي ممرضون وأطباء من النقص في الحماية من فيروس كورونا. وكثيرون يخشون العدوى وبعضهم يضرب عن العمل. وبينما تحذر المنظمات الدولية من سيناريو كارثي بسبب الوباء، تعد بعض الدول بتقديم مساعدات.