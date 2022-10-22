 غانا: جيل العولمة | العولمة 3000 | DW | 29.10.2022

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العولمة 3000

غانا: جيل العولمة

نذهب في فقرة "جيل العولمة" إلى غانا، حيث يعيش في أكرا جيرالد كوامي أدوماكو أمانكواه. لديه شقيقان، وهو يحب كرة القدم والموسيقى الكنسية.

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