غانا: جيل العولمة

تقرير ـ هكذا تخوض بعض الدول حروب "المنطقة الرمادية"

المنطقة الرمادية هي المسافة الواقعة بين السلام والحرب، والتي تنطوي في ظاهرها على أعمال حرب، لكنها من الناحية القانونية ليست كذلك. ما هي أهم وسائلها وكيف يمكن مواجهتها؟