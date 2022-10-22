غانا: جيل العولمة

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نذهب في فقرة "جيل العولمة" إلى غانا، حيث يعيش في أكرا جيرالد كوامي أدوماكو أمانكواه. لديه شقيقان، وهو يحب كرة القدم والموسيقى الكنسية.
المنطقة الرمادية هي المسافة الواقعة بين السلام والحرب، والتي تنطوي في ظاهرها على أعمال حرب، لكنها من الناحية القانونية ليست كذلك. ما هي أهم وسائلها وكيف يمكن مواجهتها؟
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