غانا: تطعيم الأطقم الطبية

شركات عالمية تشرع في بناء منشآت لإنتاج لقاحات كورونا في إفريقيا

دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.