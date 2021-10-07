غانا: تطعيم الأطقم الطبية

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على الرغم من الإمكانات الطبية المتواضعة في غانا إلا أن اهتمام الحكومة كبير لتوفير اللقاح لأطقم الرعاية الطبية في وقت لا يستبعد فيه بعض الممرضين إصابتهم بالفيروس رغم ذلك.
دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.
فيما كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي وفيات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الخمسة ملايين حول العالم، باتت أعداد الإصابات في ألمانيا في ارتفاع مستمر من يوم إلى آخر.
في كثير من البلدان الأفريقية يشتكي ممرضون وأطباء من النقص في الحماية من فيروس كورونا. وكثيرون يخشون العدوى وبعضهم يضرب عن العمل. وبينما تحذر المنظمات الدولية من سيناريو كارثي بسبب الوباء، تعد بعض الدول بتقديم مساعدات.
أشاد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بأداء الأطباء والممرضين في أزمة جائحة كورونا. وشمل الرئيس في إشادته أولئك الذين يرعون أقارب مرضى في منزلهم، مؤكداً أن كبار السن ليسوا على هامش المجتمع.
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