 غانا: تطعيم الأطقم الطبية | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

غانا: تطعيم الأطقم الطبية

على الرغم من الإمكانات الطبية المتواضعة في غانا إلا أن اهتمام الحكومة كبير لتوفير اللقاح لأطقم الرعاية الطبية في وقت لا يستبعد فيه بعض الممرضين إصابتهم بالفيروس رغم ذلك.

مشاهدة الفيديو 02:19

المزيد من المركز الإعلامي

غانا: عمالة الأطفال بسبب كورونا 07.10.2021

التبعات الاجتماعية لوباء كورونا 07.10.2021

غانا: ممرضة تقوم بحملة توعية: 03.09.2021

العاملون الصحيون في ميانمار في خطر بسبب ملاحقة الجيش 07.07.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

Produktion von Impfstoff, hier Impfstoff gegen Gelbfieber, im Institut Pasteur fuer den Senegal, Dakar, 17.06.2021

شركات عالمية تشرع في بناء منشآت لإنتاج لقاحات كورونا في إفريقيا 02.11.2021

دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.

TOPSHOT - A gravedigger rests during burial at the grounds for victims of the COVID-19 coronavirus at the Pondok Ranggon cemetery in Jakarta on September 29, 2020. (Photo by Adek BERRY / AFP) (Photo by ADEK BERRY/AFP via Getty Images)

جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز خمسة ملايين 01.11.2021

فيما كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي وفيات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الخمسة ملايين حول العالم، باتت أعداد الإصابات في ألمانيا في ارتفاع مستمر من يوم إلى آخر.

A hygienist working with the Senegalese Ministry of Health with the help of ALIMA the Alliance for International Medical Action waits her turn to remove her personal protective equipment PPE before disinfecting the patient accommodation area COVID-19 Coronavirus Infected. For more than a month, Covid-19 has affected the Senegalese population with more than 300 cases in the territory. Members of Fann s hospital are on the front line fighting the virus in the country. The service of epidemiological treatment of the hospital of Fann is on the war foot with these doctors, nurses and members of the hygiene service. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY SadakxSouicix/xLexPictorium LePictorium0227992

كورونا- كيف يمكن توفير حماية أفضل للأطقم الطبية في أفريقيا؟ 09.05.2020

في كثير من البلدان الأفريقية يشتكي ممرضون وأطباء من النقص في الحماية من فيروس كورونا. وكثيرون يخشون العدوى وبعضهم يضرب عن العمل. وبينما تحذر المنظمات الدولية من سيناريو كارثي بسبب الوباء، تعد بعض الدول بتقديم مساعدات.

Mai 2020, Fernsehansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Umgang mit dem Corona Virus, aufgerufen an einem MacBook. *** Television address by Federal President Frank Walter Steinmeier on how to deal with the Corona virus, called on a MacBook

الرئيس الألماني يشيد بأداء الأطقم الطبية في أزمة كورونا 12.05.2020

أشاد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بأداء الأطباء والممرضين في أزمة جائحة كورونا. وشمل الرئيس في إشادته أولئك الذين يرعون أقارب مرضى في منزلهم، مؤكداً أن كبار السن ليسوا على هامش المجتمع.