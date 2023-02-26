 غانا: الفرار من الإرهاب الإسلاموي | مراسلون حول العالم | DW | 05.03.2023

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مراسلون حول العالم

غانا: الفرار من الإرهاب الإسلاموي

بسبب الجماعات الإرهابية الجهادية، يفر آلاف الأشخاص من بوركينا فاسو إلى غانا المجاورة، حيث يحاول الناس هناك دعم اللاجئين بكل ما في وسعهم. لكنهم يشعرون بتخلي السلطات عنهم.

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