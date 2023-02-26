غانا: الفرار من الإرهاب الإسلاموي

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بسبب الجماعات الإرهابية الجهادية، يفر آلاف الأشخاص من بوركينا فاسو إلى غانا المجاورة، حيث يحاول الناس هناك دعم اللاجئين بكل ما في وسعهم. لكنهم يشعرون بتخلي السلطات عنهم.
يقوم المسلحون الإسلاميون في بوركينا فاسو بمهاجمة القرى وابتزاز سكانها وجمع الأموال في إطار حربهم لإنشاء ما يسمونها "خلافة إسلامية". ومع تزايد الهجمات، ترغب فرنسا في تقليل وجدوها العسكري في المنطقة.
يعاني المهاجرون في مركز "سيتي" في جيب مليلية الإسباني شمال المغرب من ظروف معيشية صعبة، تضاف إلى الويلات التي تعرضوا لها على طريق هجرتهم قبل وصولهم. المهاجرون تحدثوا عن معاملة سيئة على أيدي حرس المركز.
انتقدت منظمة أطباء بلا حدود بشدة معاملة اللاجئين والمهاجرين في المنطقة الحدودية بين النيجر والجزائر وليبيا. حيث يتم ترحيل آلاف المهاجرين قسراً إلى منطقة الساحل في النيجر سنوياً. كما انتقدت المنظمة سياسة الاتحاد الأوروبي.
حجم الكارثة استنفر الكثير من منظمات الإغاثة فانتقلت من بلدان مختلفة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. DW تقدم لكم ورقة تعريفية عن أبرز منظمات الإغاثة الدولية التي تقدم المساعدة على الأرض في سوريا وتركيا.
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