 غانا: العينات المجمعة كطريقة فحص جديدة | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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غانا: العينات المجمعة كطريقة فحص جديدة

في بداية انتشار كورونا واجه العالم أجمع صعوبات في اختبارات "بي سي آر" للحصول على نتيجة سريعة. في غانا طور العلماء نظام اختبار "العينات المجمعة" الذي أصبح الآن معيارياً في كل مكان تقريبا.

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Police use water cannon to disperse Medical University students during a protest demanding President Gotabaya Rajapaksa to step down, near the President's House, amid the country's ongoing economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, May 29, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

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Comoros' goalkeeper Salim Ben Boina (L) saves the ball from multiple shots during the Group C Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Morocco and Comoros at at Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde on January 14, 2022. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) / The erroneous mention appearing in the metadata of this photo by Kenzo Tribouillard has been modified in AFP systems in the following manner: [Comoros' goalkeeper Salim Ben Boina] instead of [Morocco's goalkeeper Yassine Bounou]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

كأس إفريقيا.. جزر القمر تلعب أمام الكاميرون دون حراس مرمى 23.01.2022

في واحدة من المرات النادرة في تاريخ النهائيات الإفريقية، يدخل منتخب جزر القمر مواجهته أمام الكاميرون في دور 16 دون طاقم حراس مرمى بسبب إصابة اثنين بكورونا وآخر خلال مباراة غانا.

A track driver comes for unloading bags with the daily harvest of coffee cherries at the coffee factory of Mubuyu Farm, Zambia. Mubuyu farm is the largest producer of coffee in Zambia and the only private one. It belongs to Willem Lublinkhof who came to the country 45 years ago with the Dutch development service. Because coffee products are not very popular among Zambians, the bulk of it goes for export. There are 65 hectares of land under the coffee plantation today instead of 300 hectares in 2009. The manager of the coffee production Monday Chilanga says that the main reason of the reducing is very low prices for coffee. (Photo by Oleksandr Rupeta/NurPhoto)

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فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.