غانا: العينات المجمعة كطريقة فحص جديدة

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في بداية انتشار كورونا واجه العالم أجمع صعوبات في اختبارات "بي سي آر" للحصول على نتيجة سريعة. في غانا طور العلماء نظام اختبار "العينات المجمعة" الذي أصبح الآن معيارياً في كل مكان تقريبا.
المغرب يحقق فوزا قاتلا على غانا ضمن تصفيات المجموعة الثالثة في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا المقام في الكاميرون. والاتحاد المصري يعلن سلبية العينات المأخوذة من اللاعبين قبيل مواجهة الفراعنة مع نيجيريا.
في البداية كانت جائحة كورونا والآن التضخم وأزمة الطاقة وارتفاع سعر الفائدة، ما يهدد دولا فقيرة بالإفلاس بينها دولة عربية. البنك الدولي يريد منع حدوث السيناريو الأسوأ، والخبراء يحذرون من انعكاسات ذلك على باقي دول العالم.
في واحدة من المرات النادرة في تاريخ النهائيات الإفريقية، يدخل منتخب جزر القمر مواجهته أمام الكاميرون في دور 16 دون طاقم حراس مرمى بسبب إصابة اثنين بكورونا وآخر خلال مباراة غانا.
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
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