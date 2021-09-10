 غانا: إقبال واسع على اللقاحات | DW الأخبار | DW | 18.11.2021

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غانا: إقبال واسع على اللقاحات

يكافح العالم وباء كورونا من خلال فرض تدابير وقائية وتوسيع حملات التطعيم. لكن القارة الإفريقية تعاني من نقص اللقاحات ضد كورونا. في غانا إقبال عام على التطعيم رغم نقص اللقاحات.

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