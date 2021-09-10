غانا: إقبال واسع على اللقاحات

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يكافح العالم وباء كورونا من خلال فرض تدابير وقائية وتوسيع حملات التطعيم. لكن القارة الإفريقية تعاني من نقص اللقاحات ضد كورونا. في غانا إقبال عام على التطعيم رغم نقص اللقاحات.
دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.
وافقت لجنة طبية إسرائيلية على تطعيم الأطفال بين 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا فيما تعد إسرائيل الدولة الأولى التي توافق على إعطاء الجرعة الثالثة. كذلك عززت إسرائيل من تطبيق نظام "المرور الأخضر" للوقاية من الفيروس.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.
في ضوء التفاقم السريع لوضع فيروس كورونا في العالم تسارع الدول إلى تطبيق إجراءات وتدابير صارمة جديدة لمواجهة موجة رابعة محتملة قبل فصل الشتاء.
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