 غالبية المجتمع الألماني ترفض مشاركة حزب البديل في أي حكومة | أخبار | DW | 27.11.2019

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أخبار

غالبية المجتمع الألماني ترفض مشاركة حزب البديل في أي حكومة

بعد المكاسب الانتخابية الكبيرة التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المعادي للهجرة والمسلمين بشرق المانيا، طالب بعض المحافظين بالتعاون مع الحزب المتطرف، إلا أن غالبية المواطنين الألمان يرفضون ذلك إطلاقا.

Symbolbild AFD (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

في عدد من ولايات شرق ألمانيا، أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا (أ.ف.د) اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين والمسلمين القوة السياسية الثانية في برلماناتها عقب المكاسب الانتخابية الكبيرة التي حققها الحزب المتطرف ما دفع ببعض المحافظين في حزب ميركل إلى المطالبة بربط الحزب المذكور بتشكيلة الحكومات المحلية لكشف حقيقته أمام الناخبين. إلا أن ذلك يواجه رفضا كبيرا ليس فقط في صفوف السياسيين اليساريين والليبراليين، بل حتى داخل معسكر المحافظين نفسه وداخل المجتمع، حيث أعرب 70% من الألمان عن معارضتهم لمشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في أي حكومة في ألمانيا في المستقبل المنظور.

مختارات

حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، من اللامبالاة في مواجهة التشدد والشعارات اليمينية. ودعا رئيس المجلس إلى التمسك بـ"خط أحمر" إزاء العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام، كما حذر يوزف شوتسر من حزب "البديل" الشعبوي. (17.11.2019)

في رد فعل على تصريحات متكررة مثيرة للجدل من جانب النائب براندنر من حزب البديل "الشعبوي"، قررت لجنة برلمانية عزل النائب من منصبه رئيسا للجنة. وطالب نواب براندز بالاستقالة بيد أنه رفض ذلك. (13.11.2019)

جاء ذلك في استطلاع رأي أجراه معهد يوغوف لقياس الرأي ونُشِرَت نتائجه في برلين اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019).

وأجاب 70% ممن شملهم الاستطلاع بـ"لا" على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على مشاركة حزب البديل في أي حكومة، سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات خلال السنوات الأربع المقبلة. في المقابل، أجاب 20% بـ "نعم"، معربين عن موافقتهم على مشاركة الحزب المعادي للوحدة الأوروبية والهجرة، في أي تشكيل حكومي، فيما امتنع 9% عن الإجابة على السؤال.

يشار إلى أن الحزب اليميني الشعبوي يحتضن جماعات وأجنحة يمينية متطرفة من أقصى المشهد اليميني في المجتمع، ما يعني وجود عناصر وجماعات نازية جديدة في الحزب والتي يجب مراقبتها مع قبل هيئة حماية الدستور ( جهاز الأمن الداخلي) وذلك نظرا لمواقفها وانشطتها المناوئة للقانون الأساسي (الدستور الألماني) والتي ترفض أيضا مؤسسات الدولة المنتخبة دستوريا وتسعى إلى تحطيمها. كما أن أهدافها السياسية لا تتناغم مع قوانين دولة القانون وتتعارض مع مفاهيم الديمقراطية والانفتاح والتعدد الثقافي.

ح.ع.ح/ص.ش (د.ب.أ)

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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