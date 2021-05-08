غالبية الألمان يعارضون تخفيف القيود على المُطَعّمين والمتعافين

في استطلاع أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال 32 بالمئة من المستطلعين الألمان إن المطعمين يجب ألا يحصلوا على أي مزايا طالما لم تتوفر لدى الجميع فرصة الحصول على التطعيم. ويعتقد 21 بالمئة أنه لا ينبغي عموما معاملة الأشخاص المُلقَّحين والمتعافين بشكل مختلف عن هؤلاء الذين لم يتم تطعيمهم.

وفي المقابل، يعتقد 39 بالمئة منهم فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب رفع القيود عن هذه الفئة. ولم تحدد 8% موقفها من الأمر.

ومنذ يوم الأحد الماضي، تم تطبيق لائحة يتم بمقتضاها رفع عدد من القيود عمن تلقوا التطعيم والمتعافين. ويمكن لهؤلاء مقابلة أشخاص آخرين مرة أخرى دون قيود كما أنهم ليسوا مضطرين إلى مراعاة قيود التجوال ليلا. وأصبح السفر أسهل بالنسبة لهذه الفئة، حيث لن ينطبق عليهم الالتزام بالحجر الصحي عند العودة إلى ألمانيا إلا إذا جاءوا من منطقة بها سلالات جديدة (متحورة) من كورونا، والتي يبلغ عددها حاليا 11 دولة خارج أوروبا. كما يُعفى هؤلاء الأشخاص إلى حد كبير من إلزام الخضوع لاختبار للكشف عن الإصابة بكورونا عند دخول ألمانيا.

ومن طرفه، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت (15 أيار/ مايو) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و894 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة حسب البيانات، سجل المعهد 15 ألفا و685 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجل المعهد 177 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 238 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

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وفي ذات السياق أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 7ر38 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 861 ألفا و36 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا 3 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 20 أسبوعا. ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 59ر3 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 85 ألفا و909 حالة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ع.أ.ج/ خ.س ( رويترز، د ب ا)