غالبية الألمان يشككون في وعود ميركل بشأن التطعيم

وفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ونشر اليوم (الاثنين الثامن من فبراير/ شباط 2021)، يتوقع واحد فقط من بين كل أربعة ألمان (26%) تحقيق هدف تلقيح كل الألمان الراغبين في التطعيم بحلول 21 سبتمبر/ أيلول 2021)، بينما لا تتوقع نسبة 57% ذلك. ولم يحدد 17% من الذين شملهم الاستطلاع رأيهم في الأمر.

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل أعلنت عدة مرات أنها تعتزم تقديم عرض لجميع البالغين في ألمانيا الذين يرغبون في التطعيم بحلول الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل. وأظهر الاستطلاع أن الشك في الوفاء بهذا الوعد يسود أيضا بين أنصار تحالف ميركل المسيحي، حيث بلغت نسبة المتشككين 47%، مقابل 38% يتوقعون تحقيق الهدف. أما أنصار جميع الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني فلديها ثقة أقل في وعد التطعيم، حيث بلغت 37% بين أنصار حزب الخضر، و32% بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، و27% بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر، و22% بين أنصار حزب "اليسار"، و12% بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

مشاهدة الفيديو 01:03 شارك رأي الألمان في اجراءات التطعيم ضد كورونا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oh63 إحباط لدى المواطنين في ألمانيا بسبب البطء في التطعيم ضد فيروس كورونا

ويميل المشاركون في الاستطلاع إلى لوم الحكومة على التأخير في توفير اللقاحات في بداية حملة التطعيم، حيث يرى 19% منهم أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية في ذلك، بينما حمل 17% آخرون الاتحاد الأوروبي المسؤولية، مقابل 11% يرون أن السبب في ذلك شركات تصنيع اللقاحات. ويرى 33% من الذين شملهم الاستطلاع أن الجهات الثلاثة تتحمل اللوم على حد سواء. بينما نفى 7% المسؤولية الرئيسية عن أيا من الثلاثة، ولم يحدد 12% رأيهم في الأمر. شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 3 حتى 5 شباط/فبراير الجاري، 2077 ألمانيا.

ويتزامن هذا الاستطلاع مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروسكورونا في ألمانيا إلى 2 مليون و291 ألفا و673 حالة بحلول صباح اليوم الاثنين، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء. ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 61 ألفا و708 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19-الذي يسببه فيروس كورونا إلى 2.05 مليون شخص. وتجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 54 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و535 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ع.ش/ ح.ز (د.ب.أ)