غالبية الألمان يرون "حرية التعبير في بلادهم في خطر"

أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الألمان يعتقدون أن حرية التعبير في خطر، مقابل 45 بالمئة فقط عبّروا عن اعتقادهم بأن حرية التعبير عن الرأي السياسي، ممكنة في بلادهم، وفقا لاستطلاع للرأي أجري بتكليف من صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ".

وتعد هذه النسبة هي الأدنى التي يسجلها معهد ألينسباخ لقياس مؤشرات الرأي، منذ عام 1953.

44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه من الأفضل الحذر عند التعبير عن الرأي بشأن مواضيع معيّنة. وبسؤال المشاركين حول أكثر الموضوعات التي يعتقدون أن عليهم الحرص عند الحديث عنها، اختار 59 بالمئة موضوع "الإسلام" مقابل 28 بالمئة يرون ضرورة الحذر عند الحديث عن "الوطنية وحب الوطن" و 19 بالمئة اختاروا موضوع المساواة بين النساء والرجال. الأكثر تفاؤلا بحرية التعبير في ألمانيا كانوا من أنصار حزب الخضر والتحالف المسيحي، أما أنصار "البديل من أجل ألمانيا"اليميني، فقال 12 بالمئة فقط منهم إن بوسعهم التعبير عن رأيهم بحرية في ألمانيا.

ا.ف/ و.ب