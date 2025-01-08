غالبية الألمان: تصريحات ماسك تصب في صالح حزب "البديل"

كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية الألمان يرون أن تصريحات أيلون ماسك الأخيرة تصب في صالح حزب "البديل من أجل المانيا". وأظهر الاستطلاع أن غالبية الألمان ينظرون لمستقبل السياسة في بلدهم بمشاعر سلبية.

كشف استطلاع للرأي عن أن 59% من الألمان يرون أن توصية رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بانتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، تصب في صالح الأخير.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، عن أن 24% من الألمان لا يرون تأثيرا لتصريحات ماسك على الحزب، بينما رأى 4% فقط أن التوصية أضرت بالحزب. وأجاب 13% بـ"لا أعرف".

ومع ذلك، فإن غالبية الذين شملهم الاستطلاع لا يعتقدون أن تصريحات مالك شركتي "سبايس إكس" و"تيسلا" عبر منصته "إكس" سيكون لها تأثير كبير على الحملة الانتخابية في ألمانيا، حيث يرى 50% من الألمان أن تأثيرها ضئيل أو ضئيل للغاية، كما لا يرى 13% أي تأثير لها على الإطلاق.

وردا على سؤال عما إذا كان الملياردير الأمريكي قادرا على تقييم الوضع السياسي في ألمانيا، أجاب 68% ممن شملهم الاستطلاع بـ "لا"، وقال 21% آخرون إنهم يثقون فيه.

ودعا كثير من المشاركين إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمنع التدخل من الخارج؛ إذ قال 63% من الألمان إنهم سيؤيدون مثل هذه الخطوة جزئيا على الأقل. ومع ذلك، فإن غالبية مؤيدي حزب "البديل" (58%) يرفضون ذلك.

وشمل الاستطلاع 2246 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من الثالث حتى السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد قلل من شأن نفوذ ماسك بعد انتقاده شولتس ودعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا".

أظهر الاستطلاع حصول حزب "البديل" على نقطتين مئويتين إضافيتين مقارنة باستطلاع مماثل قبل أسبوع. صورة من: CHRISTIAN MANG/AFP/Getty Images

مستقبل السياسة.. "نظرة سلبية"

وكشف الاستطلاع عن أن أربعة من بين كل عشرة ناخبين في استطلاع للرأي عن قلقهم إزاء مستقبل السياسة في بلدهم وذلك قبل إجراء الانتخابات العامة في 23 من فبراير/شباط المقبل.

وعند توجيه سؤال حول رؤية المشاركين بشأن مستقبل السياسة الألمانية، قال 39% من الألمان إنهم يشعرون بالقلق، بينما ذكر 15% آخرون أنهم يشعرون بالإحباط.

وقال 7% إنهم يشعرون بالخوف، في حين أعربت نسبة مماثلة عن تفاؤلها إزاء مستقبل السياسة في ألمانيا، وذكر 12% آخرون أنهم مترقبون، و11% تغمرهم التوقعات، بينما ذكر 8% أن لديهم شعورا محايدا.

وفي هذا الاستطلاع حصل حزب "البديل" على نقطتين مئويتين إضافيتين مقارنة باستطلاع مماثل قبل أسبوع، وبلغت نسبة تأييده 21 بالمئة. ويظل الحزب المسيحي الديمقراطي في المركز الأول، لكنه خسر نقطة مئوية واحدة ليحصل على 29 بالمئة.

ويستمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فقدان شعبيته لدى الناخبين، حيث تراجع من 18% إلى 16بالمئة.

وفي السياق ذاته، حصل حزب الخضر على نقطة مئوية إضافية ليصل إلى 14%، بينما تراجعت شعبية حزب "تحالفسارة فاجنكنشت" بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 6 بالمئة.

وقال 5% إنهم سيصوتون لصالح الحزب الديمقراطي الحر، ما يعني أنه يمكن لنواب الحزب الدخول إلى البرلمان، بينما قد يغيب حزب "اليسار" عنه، حيث بلغت شعبيته 3%، وهي أدنى من حد الـ5% اللازم للدخول إلى البوندستاغ.

م ف (د ب أ)