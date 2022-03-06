غالبية الألمان تؤيد دفع "فيفا" تعويضات للعمال الأجانب في قطر

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2022) أن أغلب أفراد الشعب الألماني يرون أنه يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعويض العمال الأجانب، الذين ساهموا في إقامة الملاعب الذي ستستضيف مونديال قطر 2022.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوغوف"، وهي شركة دولية على الإنترنت متخصصة بأبحاث الأسواق ومقرها المملكة المتحدة، نيابة عن منظمة العفو الدولية، أن 65% من المشاركين اتفقوا من حيث المبدأ على الأقل، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم عليه أن يستخدم جزءا من عائدات كأس العالم لتعويض العمال المهاجرين.

ويشار إلى أنّ 2125 شخصا شاركوا في هذا الاستطلاع. ومن جانبه، أشار "فيفا" في بيان إلى مبادرته الخاصة لحماية العمال.

وأعرب 61% من المشاركين في الاستطلاع، عن رغبتهم في أن يتحدث الاتحاد الألماني لكرة القدم بشكل علني عن ادعاءات حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في قطر، ودعم المطالبة بدفع تعويضات.

وتستضيف قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين أول نسخة للمونديال في العالم العربي.

ودافع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بلاده، وقال في تصريحات لمجلة "لو بوان" الفرنسية إن هناك انتقادات توجه لسجل حقوق الإنسان في بلاده "بغض النظر عما نقوم به". وأوضح أن هذه الانتقادات تستهدف "الحط من شأن" قطر، وتأتي من "أشخاص لا يتقبلون استضافة دولة عربية مثل قطر لكأس العالم"، حسب تعبيره.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)