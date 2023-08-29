 غاز خطير - مكافحة تسرب الميثان | تقارير جديدة | DW | 29.08.2023

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تقارير جديدة

غاز خطير - مكافحة تسرب الميثان

توصلت فرق بحوث عالمية إلى حقيقة وجود تركيز متزايد لغاز الميثان الخطير في الغلاف الجوي الذي يتسبب بنحو 25 % من نشوء ظاهرة الاحتباس الحراري. فمن المسؤول عن إطلاق هذه الكميات الكبيرة من الميثان؟

Videostill | Dokumentation | Gefährliches Gas - Auf der Jagd nach den Methanlecks

Videostill | Dokumentation | Gefährliches Gas - Auf der Jagd nach den Methanlecks

هل يتسرب الميثان من شبكات الغاز الطبيعي في المدن؟ أم من أنابيب النقل؟ أم من محطات إنتاج النفط والغاز؟ إذا أراد العالم تحقيق الأهداف المناخية فيجب وقف هذا الارتفاع في نسبة غاز الميثان في الجو بأسرع وقت ممكن. وللميثان مصادر عديدة منها الطبيعية، إذ ينطلق الغاز أثناء احتراق الغابات ويتكون أثناء عمليات التعفن في الأراضي الرطبة. كما تصدر مكبات النفايات ومزارع التسمين الحيوانية والمصانع وأعمال التدفئة والطهي بالخشب كميات كبيرة من الميثان في كافة أنحاء العالم. حوالي 40 في المائة من الزيادة الحالية في تركيز الميثان في الغلاف الجوي يرجع إلى الغاز الطبيعي، وهو ما يمكن للباحثين إثباته بدون شك. 

Videostill | Dokumentation | Gefährliches Gas - Auf der Jagd nach den Methanlecks

يبحث الفيلم لكل هذه التساؤلات عن أجوبة في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا وفرنسا ويرافق باحثين يثبتون بمساعدة كاميرات خاصة وصور الأقمار الصناعية وتحليل البيانات خطوة بخطوة كيف وأين ينبعث الميثان. 
 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:15 UTC
الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023 – 11:15 UTC
الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 – 15:15 UTC
الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023 – 07:15 UTC
الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023 – 18:03 UTC

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