غاز خطير - مكافحة تسرب الميثان

هل يتسرب الميثان من شبكات الغاز الطبيعي في المدن؟ أم من أنابيب النقل؟ أم من محطات إنتاج النفط والغاز؟ إذا أراد العالم تحقيق الأهداف المناخية فيجب وقف هذا الارتفاع في نسبة غاز الميثان في الجو بأسرع وقت ممكن. وللميثان مصادر عديدة منها الطبيعية، إذ ينطلق الغاز أثناء احتراق الغابات ويتكون أثناء عمليات التعفن في الأراضي الرطبة. كما تصدر مكبات النفايات ومزارع التسمين الحيوانية والمصانع وأعمال التدفئة والطهي بالخشب كميات كبيرة من الميثان في كافة أنحاء العالم. حوالي 40 في المائة من الزيادة الحالية في تركيز الميثان في الغلاف الجوي يرجع إلى الغاز الطبيعي، وهو ما يمكن للباحثين إثباته بدون شك.

يبحث الفيلم لكل هذه التساؤلات عن أجوبة في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا وفرنسا ويرافق باحثين يثبتون بمساعدة كاميرات خاصة وصور الأقمار الصناعية وتحليل البيانات خطوة بخطوة كيف وأين ينبعث الميثان.



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