غاز الميثان القاتل للمناخ: كيف يمكن تقليل الانبعاثات

من أجل الحد من الاحتباس الحراري بسرعة، يجب أيضًا تقليل انبعاثات غاز الميثان الذي يسبب الاحتباس الحراري. ما مدى ضرر الميثان؟ وأين يتم إطلاقه وكيف يمكن تجنبه؟

يتكون الغاز الطبيعي من غاز الميثان (CH4) بنسبة 100 في المائة تقريباً، وهو غاز عديم اللون والرائحة ينتج في الطبيعة. وبالمقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون (CO2)، فإن الميثان أكثر ضرراً على المناخ.

فعلى مدى 20 عامًا، يؤدي طن واحد من الميثان في الغلاف الجوي إلى ارتفاع حرارة كوكبنا 84 مرة أكثر من طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.

يتحلل الميثان في الغلاف الجوي على المدى الطويل. وهذا يقلل أيضًا من التأثير على المناخ على المدى الطويل. وعلى مدى فترة مراقبة مدتها 100 عام، لا يزال الميثان المنبعث أكثر ضرراً على المناخ بـ 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون.

غاز خطيرـ في البحث عن تسرب غاز الميثان صورة من: Albatross

وبشكل عام كان الميثان مسؤولاً عن حوالي ثلث الارتفاع العالمي في درجة الحرارة منذ عام 1850. وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، والذي ينبعث بكميات أكبر بكثير من خلال احتراق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

أين ينتج الميثان؟

من ناحية ينتج الميثان في الطبيعة، على سبيل المثال عندما تتحلل النباتات في الأراضي الرطبة مثل المستنقعات. ومن ناحية أخرى، ينتج الميثان أيضًا من بقايا النباتات القديمة عندما تذوب التربة الصقيعية بسبب الاحتباس الحراري.

وتنجم حوالي 60 في المائة من انبعاثات الميثان العالمية عن الأنشطة البشرية. ومن بين هذه الانبعاثات، تُعد الزراعة أكبر مساهم في هذه الانبعاثات - حيث تبلغ حصتها حوالي 40 في المائة. وينتج غاز الميثان بشكل رئيسي في تربية الماشية، لا سيما في معدة الأبقار وعند تسميد الحقول بالسماد الحيواني.

بحر البلطيق : ثقب في أنبوب نورد ستريم 2 صورة من: AIRBUS DS 2022/AFP

ويحتل استخراج الوقود الأحفوري، أي الغاز الطبيعي والنفط والفحم، وكذلك نقلها المرتبة الثانية من حيث التسبب في انبعاثات الميثان بنسبة 35 في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة تحلل النفايات في مواقع طمر النفايات ومياه الصرف الصحي، والتي تمثل حوالي 20 في المائة.

أين يتسرب الميثان في قطاع الطاقة؟

يتم إطلاق الميثان أثناء استخراج الفحم، ولكن قبل كل شيء أثناء استخراج النفط والغاز. يتسرب جزء منه مباشرة إلى الغلاف الجوي. وأثناء إنتاج النفط، يتم حرق جزء آخر منه أثناء إنتاج النفط، وبالتالي يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون - والذي يتسرب بعد ذلك أيضًا إلى الغلاف الجوي.

كما يتسرب الميثان أيضًا عندما يتم نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب - من خلال التسريبات، وعندما يتم تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال (LNG) وعندما يتم حرق الغاز الطبيعي في المحركات وأنظمة التدفئة.

إيران ـ عمود غاز الميثان بطول 4.8 كم سجله مطياف التصوير التابع لناسا صورة من: Google Earth/Maxar/NASA/JPL-Caltech/Handout/REUTERS

كيف يمكن لشركات الطاقة منع إطلاق غاز الميثان؟

في بعض الأحيان قد يكون الأمر بسيطًا بشكل مدهش - حتى عندما يتعلق الأمر بغاز الميثان. فوفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، يمكن لشركات النفط والغاز أن تقلل من انبعاثات الميثان بنسبة هائلة تبلغ 75 في المائة إذا ما قامت باكتشاف التسريبات وإصلاحها. ويتضمن ذلك بالمعنى الحقيقي للكلمة أعمال السباكة واستبدال الأنظمة المعيبة.

لهذا السبب أقر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة في مايو/أيار تتطلب من الشركات العاملة في صناعة الوقود الأحفوري قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها وخفضها بشكل روتيني. وإذا تم اكتشاف تسرب، يجب إغلاقه مرة أخرى في غضون 15 يوم عمل.

كما تحظر اللائحة الجديدة الآن أيضًا التنفيس البسيط لغاز الميثان أثناء إنتاج النفط والغاز، وفي معظم الحالات، يحظر حرق الغاز. ولا يُسمح بالتنفيس إلا في حالة وجود حالة طوارئ تتعلق بالسلامة. ولا يُسمح بالحرق إلا إذا كان لا يمكن إعادة الميثان إلى الأرض وتخزينه ولا يمكن نقله بعيدًا.

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أعده للعربية: محمد المزياني