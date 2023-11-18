 غاز المتوسط.. ثروة مدفونة تحت رماد نار الخلافات السياسية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.11.2023

زيارة صفحة DW الجديدة

نظرة على صفحة dw.com التجريبية. لم ننته بعد! رأيكم يمكن أن يساعدنا على جعلها أفضل.

الانتقال إلى صفحة dw.com الجديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

غاز المتوسط.. ثروة مدفونة تحت رماد نار الخلافات السياسية

توجد في قاع البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في المنطقة بين تركيا وقبرص واليونان، ثروات نفطية وغازية هائلة، لكن الخلافات السياسية والصراعات الحدودية تعرقل التوصل لاتفاقات تسمح باستثمار هذه الثروات. فكيف ذلك؟

تخطط قبرص إلى إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال داخل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ميناء ﻓﺎﺳﻴﻠﻴﻜﻮ

تخطط قبرص إلى إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال داخل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ميناء ﻓﺎﺳﻴﻠﻴﻜﻮ

 تعد جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط على مقربة من إسرائيل وسوريا وتركيا ولبنان ومصر فيما كانت – ومازالت - وجهة سياحية شهيرة في منطقة الشرق الأوسط، وباتت مؤخرا مقصدا للسياح القادمين من روسيا.

ولا تتوقف أهمية الجزيرة على القطاع السياحي لكنها ذات أهمية من الناحية الجيوسياسية نظرا لموقعها بين أوروبا والشرق الأوسط، فيما يتمحور جزء كبير من نشاط الجزيرة في الوقت الراهن حول طرق استغلال  حقول الغاز البحرية العديدة  التي تم اكتشافها خلال الخمسة عشر عاما الماضية فيما كان آخرها في عام 2022.

مختارات

بعد إنجاز الترسيم رسميا بين لبنان وإسرائيل، هل أصبحت عائدات الغاز الخاصة بلبنان قريبة، سؤال طرحته DW على خبراء ومسؤولين في لبنان، وكانت آراؤهم متباينة. فهل بات لبنان قاب قوسين من أن يصبح بلدا مصدرا للطاقة؟

ويأمل ساسة البلاد من أن تتمكن قبرص من لعب دور أكبر في الشرق الأوسط بفضل ما تذخر به سواحلها من غاز.

وفي ذلك، يعتقد كوزمي أوخيدا، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة سان بابلو الإسبانية، أن رواسب الغاز يمكن أن تشكل فرصة لإحلال السلام في المنطقة بما في ذلك وضع نهاية للنزاع الممتد منذ عقود بين تركيا واليونان بشأن قبرص.

وأضاف "تمتلك حقول الغاز قدرة على زيادة رخاء جميع الأطراف المعنية بشكل كبير فيما لا يمكن تحقيق النجاح في مشاريع خطوط الأنابيب بشكل منفرد ما يعني ضرورة انخراط كافة الأطراف المتنازعة".

وتقف تركيا وقبرص على طرفي النقيض فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس إذ تتخذ أنقرة موقفا ضد إسرائيل فيما تقف نيقوسيا بشكل قاطع إلى جانب تل أبيب.

وفي تعليقه، قال أوخيدا إن هذا التباين بين موقفي تركيا وقبرص  يظهر مدى الاختلاف بين البلدين.

 ذعر المستثمرين

وقال إيلاي ريتيغ، رئيس قسم الطاقة في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية الإسرائيلي، إن قرار ألمانيا تعليق مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2  على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا تسبب في حالة ذعر بين المستثمرين، لكنه قال إن "احتياطيات الغاز البحرية في الشرق الأوسط يمكن أن تقلل بشكل كبير من أهمية موردي الغاز الآخرين (وتقليل) الاعتماد على دول مثل قطر".

وأضاف أن الحرب بين إسرائيل وحماس اندلعت فيما كان الشرق الأوسط يتأهب لحدث تاريخي، قائلا: "كان هناك اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحكومة غزة لتطوير وتمويل وحفر حقل الغاز البحري في غزة بشكل مشترك."

وأشار إلى أنه "كان من الممكن أن يغير هذا الاتفاق العلاقات بين  إسرائيل والفلسطينيين  بطرق إيجابية عديدة مما كان سيخلق تأثيرا إيجابيا على المنطقة".

وفي هذا السياق، يقول خبراء إن مثل هذه الخطط باتت حاليا في حكم المجمدة.

أبدى المستشار الألماني اهتماما بشراء أوروبا الغاز القبرصي 

أبدى المستشار الألماني اهتماما بشراء أوروبا الغاز القبرصي 

إمكانيات هائلة؟

الجدير بالذكر أنه قبرص مقسمة منذ عام 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دوليا و"جمهوريّة شمال قبرص التركية" وهي كيان انفصالي لا تعترف به سوى أنقرة.

وشهدت العلاقات توترا إقليميا بالحدود البحرية، لكن خلال السنوات العشر الماضية، جرى التوصل إلى اتفاقيات بين  إسرائيل ولبنان ، وإسرائيل وتركيا وبين قبرص واليونان حول التنقيب عن غاز قبالة جزيرة قبرص ومن ثم تمهيد الطريق أمام استغلاله تجاريا.

لكن الخبير في شؤون الطاقة ريتيغ قال إن هذه الاتفاقيات ليست "ملزمة".

وفي هذا السياق، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماعه مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في مايو / أيار الماضي، اهتماما بشراء أوروبا  للغاز القبرصي.

 

ونال احتياطات الغاز في شرق المتوسط على اهتمام كبرى شركات النفط العالمية مثل شيفرون وتوتال إنيرجي وإيني، لكن حكومة قبرص تضع نصب أعينها تصدير الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير نظرا لسهولة تصديره مقارنة ببناء خط أنابيب جديد وما دفع نيقوسيا إلى التخطيط لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال في أسرع وقت ممكن.

لكن الأمر يتطلب انخراط تركيا في كافة المفاوضات حيث تطالب أنقرة بضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص.

وعلى مستوى البلاد، فإن احتياطيات الغاز سوف تسهم في تقليل اعتمادية حكومة قبرص اقتصاديا على روسيا التي عرضت دعم قبرص في شكل قروض واستثمارات بعد الأزمة المالية في عام 2013 خاصة في ظل اهتمام روسيا السابق بالغاز القبرصي.

تقليص النفوذ الروسي والقطري

بدوره، قال المسؤول القبرصي السابق كيرياكوس كوكينوس إنه كان يأمل في أن يساعد  زخم العلاقات الاقتصادية  مع إسرائيل في تقليل اعتماد قبرص على روسيا.

وأضاف كوكينوس الذي شغل في السابق منصب نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص، "نرغب في أن نصبح مركزا دوليا للتكنولوجيا والعلوم مثل إسرائيل"، مشيرا إلى أن احتياطيات الغاز قبالة جزيرة قبرص يمكن أن يكون جسرا لمزيد من التعاون الاقتصادي.

وكان من المخطط أن يبدأ الحفر في 2018 بحثا عن النفط والغاز قبالة قبرص وفقا للخطط الأولية لشركة شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها شركة شيفرون الأمريكية عام 2020.

كذلك، شهد العام المنصرم توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية بعد وساطة أمريكية دامت عامين، لكن يرى مراقبون صعوبة المضي قدما في الأمر في ضوء الصراع في الشرق الأوسط.

وفي تعليقه، قال أوخيدا إن هناك "قوى مختلفة تقوم بالمساومة والمناورة، لذا فإن هذا يفرض الحاجة إلى الكثير من الصبر."

قلق تركي؟

الجدير بالذكر أن شركة كوانتوم إنرجي ومقرها قبرص تعمل في الوقت الراهن على إنشاء كابل طاقة بحري لربط شبكات الطاقة في اليونان  وقبرص  وإسرائيل فيما يرى فرص تنفيذ المشروع أكبر مقارنة بإنشاء خط أنابيب غاز في ضوء الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

وسوف يكون المشروع أطول كابل طاقة بحري في العالم بقدرة 2000 ميجاوات.

وفي ذلك، قال ريتيغ إن تركيا  ليست منخرطة في المشروع، لكنه أشار إلى أن أنقرة من المحتمل أن "يساورها قلق أقل مقارنة بقلها إزاء إنشاء خط أنابيب الغاز من قبرص إلى اليونان".

ستيفاني مولر / م. ع

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


مواضيع ذات صلة

Two traditional dhows sail by a large container ship in the Strait of Hormuz Friday, May 19, 2023. The Mideast-based chiefs of the U.S., British and French navies transited the Strait of Hormuz on Friday aboard an American warship, a sign of their unified approach to keep the crucial waterway open after Iran seized two oil tankers. (AP Photo/Jon Gambrell)

الشرق الأوسط.. كيف تهدد الحرب السياحة وإمدادات الطاقة 29.10.2023

بدأت تبعات ودمار الحرب الكارثية بين حماس وإسرائيل تظهر من خلال تراجع السياحة، في وقت تزداد فيه المخاوف من أزمة طاقة عالمية تجر المزيد من الركود والتضخم والفقر. فهل هذه المخاوف في محلها؟

21.10.2023 Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi poses for a family photo with other leaders before the Cairo international summit for peace in the Middle East in the New Administrative Capital (NAC), east of Cairo, Egypt, October 21, 2023 in this handout picture courtesy of the Egyptian Presidency. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

اختتام "قمة القاهرة للسلام" بدعوات لوقف التصعيد بين إسرائيل وحماس 21.10.2023

اختتمت "قمة القاهرة للسلام" وسط دعوات من المشاركين فيها إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وحماس ومنع تحوله إلى حرب إقليمية وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن بدون إصدار بيان ختامي.

21.10.2023 Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi poses for a family photo with other leaders before the Cairo international summit for peace in the Middle East in the New Administrative Capital (NAC), east of Cairo, Egypt, October 21, 2023 in this handout picture courtesy of the Egyptian Presidency. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

الحرب في غزة - عدد من قادة العالم يصلون إلى مصر لحضور قمة للسلام 21.10.2023

تستقبل مصر عدداً من قادة دول العالم الذين توجهوا إلى القاهرة لحضور "قمة القاهرة للسلام" والتي دعت إليها مصر لمناقشة "تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول رفضها المشاركة.