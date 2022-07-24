"غازبروم" الروسية تخفض تدفق الغاز إلى ألمانيا لـ 20%

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة اليوم الاثنين (25 تموز/يوليو 2022) أنها ستخفض اعتبارا من بعد غد الأربعاء التدفق اليومي للغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20%. وأوضحت الشركة في بيان أنه اعتبارا من الأربعاء سيتدفق يوميا 20% أو 33 مليون متر مكعب من الغاز عبر أهم خط إمداد إلى ألمانيا، وأرجعت الخفض إلى إصلاح توربين آخر.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد الأسبوع الماضي بمزيد من تقليص عمليات توريد الغاز عبر "نورد ستريم 1"، مبررا ذلك بأن هناك توربينات أخرى بحاجة إلى إصلاح.

الرد الألماني جاء سريعاً ومن وزارة الاقتصاد التي أعلنت أنه لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية "أخذنا علما بهذا الإعلان... بحسب معلوماتنا، فإنه لا يوجد سبب تقني لانخفاض في التسليمات".

وترى الحكومة الألمانية في وصف موسكو ذريعة لتبرير استمرار خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا بعد أن تم تقليصه من قبل إلى 40% من الحد الأقصى لكميات الغاز التي يمكن توريدها عبر خط الانابيب.

خ.س/أ.ح (د ب أ)