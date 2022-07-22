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غازبروم الروسية تخفض امدادات الغاز إلى ألمانيا

تسعى ألمانيا إلى الاستغناء عن الغاز الروسي بالبحث عن موردين جدد، واستبدال الغاز بالفحم الحجري. البدائل المطروحة تثير شكوك المواطنين الألمان ، لكن خبراء يؤكدون أن نقص الغاز يمكن تجاوزه من خلال الترشيد الصحيح للطاقة من قبل الحكومة والمواطنين معا.