غازبروم الروسية تخفض امدادات الغاز إلى ألمانيا

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تسعى ألمانيا إلى الاستغناء عن الغاز الروسي بالبحث عن موردين جدد، واستبدال الغاز بالفحم الحجري. البدائل المطروحة تثير شكوك المواطنين الألمان ، لكن خبراء يؤكدون أن نقص الغاز يمكن تجاوزه من خلال الترشيد الصحيح للطاقة من قبل الحكومة والمواطنين معا.
هل ستعاني ألمانيا من أزمة عصيبة في حال أوقفت روسيا توريد الغاز إليها بشكل كامل؟ خبيرة في اقتصاديات الطاقة ترى أن لدى ألمانيا فرصة لتجاوز هذه الأزمة وأن يكون لديها غاز كاف، بدون روسيا. فكيف ذلك؟
توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء الصيانة في خط الأنابيب المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وتخشى ألمانيا ودول أوروبية من عدم عودة تدفق الغاز إليها.
خفضت شركة غازبروم الروسية صادراتها من الغاز إلى عدة دول أوروبية من ضمنها ألمانيا وإيطاليا. ووصف وزير الاقتصاد الألماني الوضع بأنه "خطير"، فيما ذكرت الوكالة الألمانية للشبكات أن وضع إمدادات الغاز "متوتر" ولكنه "مستقر".
مع بدء عمليات الصيانة السنوية لخط نورد ستريم1 تسود حالة من عدم اليقين حيال عودة تدفق الغاز الروسي مجددا إلى البلاد. توقف الغاز الروسي سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية على ألمانيا، لاسيما خلال فصل الشتاء القارس.
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