غاريث بيل...معضلة مدريدية عصية على الفهم!

ذكر موقع صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية أن نجم ريال مدريد غاريث بيل من أكثر اللاعبين، الذين سببوا المشاكل وخيبة الأمل لمدربي ريال مدريد في السنوات الأخيرة الماضية ، وأضاف أن مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي المُقال حديثاً هو آخر ضحايا الدولي الويلزي.

وأوضح موقع الصحيفة الشهيرة، أنه منذ انتقال بيل إلى ريال مدريد سبب اللاعب الويلزي المشاكل لكل مدربي "الأبيض الملكي"، الذين أشرفوا على تدريبه مثل كارلو أنشيلوتي ورافاييل بينيتيز وزين الدين زيدان، فضلاً عن جولين لوبيتيجي، وأضاف أن وكيل أعمال اللاعب جوناثان بارنيت اشتكى أكثر من مرة لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز من مكان لعب بيل فوق المستطيل الأخضر.

وتابع المصدر أن وكيل بيل هدد في أكثر من مرة برحيل اللاعب عن ريال مدريد في حال لم يحضى موكله بأهمية أكبر في النادي الإسباني، وأضاف أن الدولي الويلزي أثبت في أكثر من مرة صعوبة تأقلمه مع "الميرنغي" رغم لعبه بقميص الفريق منذ عدة سنوات.

وأشار المصدر أن بداية بيل مع مدرب ريال مدريد الموقت سانتياغو سولاري غير مُبشرة، حيث لم يُسافر صاحب القدم اليسرى القوية مع الفريق إلى مليلية لخوض مباراة كأس ملك إسبانيا، وأضاف أن زيدان وأنشيلوتي من أكثر مدربي ريال مدريد، الذين اشتكوا من مزاج اللاعب ومطالبه، وأردف أن "بيل يفعل ما يُريد" لأنه يشعر بدعم الرئيس فلورنتينو بيريز له.

وأكد المصدر أن رفض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الانتقال إلى ريال مدريد، وفشل النادي في ضم خليفة لرونالدو، أعطى لبيل الانطباع بأنه لاعب بلا منازع في "الميرنغي"، وأردف أن أكبر مشاكل اللاعب الويلزي هو أنه لا يملك عدة رفاق في الفريق (صديقه الوحيد هو مودريتش).

هل اقتربت ساعة رحيل بيل أم يُخالف النجم الويلزي التوقعات ويبقى مع "الميرنغي"؟

علاقة مدرب ريال مدريد السابق كارلو أنشيلوتي ساءت كثيراً مع الرئيس فلورنتينو بيريز بسبب غاريث بيل، كما يفيد موقع "الكونفيدونسيال"، فقد اشتكى اللاعب الويلزي لبيريز من المركز الذي يشغله فوق أرضية الملعب، وأضاف أن بيريز تحدث مع المدرب الإيطالي بهذا الخصوص ومنذ تلك الواقعة والعلاقة سيئة بين أنشيلوتي وبيريز.

وأفاد المصدر أن زيدان حاول أثناء إشرافه على تدريب الريال منح ثقته للاعب الويلزي، الذي خيب ظن المدرب الفرنسي في وقت وجيز بسبب عدم قيامه بالأدوار التكتيكية التي كانت تُطلب منه، فضلاً عن عدم عمله لمصلحة الفريق ككل، وأضاف أن زيدان كان يُفضل لوكاس وأسينسيو لأنهما يعملان للفريق بشكل جيد وأكثر تعطشا للعب وإثبات علو كعبهما.

واختتمت "الكونفيدونسيال" في تقريرها المُطول عن بيل، أن اللاعب الويلزي قد يجد نفسه قريباً خارج النادي الملكي، الذي سيحاول القيام بعدة تغييرات تُعيد للفريق مكانته الكروية، التي اهتزت مؤخراً بسبب سلسلة النتائج السلبية وآخرها الهزيمة المدوية أمام برشلونة بخماسية.