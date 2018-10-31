غاريث بيل...معضلة مدريدية عصية على الفهم!

ذكر موقع صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية أن نجم ريال مدريد غاريث بيل من أكثر اللاعبين، الذين سببوا المشاكل وخيبة الأمل لمدربي ريال مدريد في السنوات الأخيرة الماضية ، وأضاف أن مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي المُقال حديثاً هو آخر ضحايا الدولي الويلزي.
وأوضح موقع الصحيفة الشهيرة، أنه منذ انتقال بيل إلى ريال مدريد سبب اللاعب الويلزي المشاكل لكل مدربي "الأبيض الملكي"، الذين أشرفوا على تدريبه مثل كارلو أنشيلوتي ورافاييل بينيتيز وزين الدين زيدان، فضلاً عن جولين لوبيتيجي، وأضاف أن وكيل أعمال اللاعب جوناثان بارنيت اشتكى أكثر من مرة لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز من مكان لعب بيل فوق المستطيل الأخضر.
وتابع المصدر أن وكيل بيل هدد في أكثر من مرة برحيل اللاعب عن ريال مدريد في حال لم يحضى موكله بأهمية أكبر في النادي الإسباني، وأضاف أن الدولي الويلزي أثبت في أكثر من مرة صعوبة تأقلمه مع "الميرنغي" رغم لعبه بقميص الفريق منذ عدة سنوات.
وأشار المصدر أن بداية بيل مع مدرب ريال مدريد الموقت سانتياغو سولاري غير مُبشرة، حيث لم يُسافر صاحب القدم اليسرى القوية مع الفريق إلى مليلية لخوض مباراة كأس ملك إسبانيا، وأضاف أن زيدان وأنشيلوتي من أكثر مدربي ريال مدريد، الذين اشتكوا من مزاج اللاعب ومطالبه، وأردف أن "بيل يفعل ما يُريد" لأنه يشعر بدعم الرئيس فلورنتينو بيريز له.
وأكد المصدر أن رفض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الانتقال إلى ريال مدريد، وفشل النادي في ضم خليفة لرونالدو، أعطى لبيل الانطباع بأنه لاعب بلا منازع في "الميرنغي"، وأردف أن أكبر مشاكل اللاعب الويلزي هو أنه لا يملك عدة رفاق في الفريق (صديقه الوحيد هو مودريتش).
هل اقتربت ساعة رحيل بيل أم يُخالف النجم الويلزي التوقعات ويبقى مع "الميرنغي"؟
علاقة مدرب ريال مدريد السابق كارلو أنشيلوتي ساءت كثيراً مع الرئيس فلورنتينو بيريز بسبب غاريث بيل، كما يفيد موقع "الكونفيدونسيال"، فقد اشتكى اللاعب الويلزي لبيريز من المركز الذي يشغله فوق أرضية الملعب، وأضاف أن بيريز تحدث مع المدرب الإيطالي بهذا الخصوص ومنذ تلك الواقعة والعلاقة سيئة بين أنشيلوتي وبيريز.
وأفاد المصدر أن زيدان حاول أثناء إشرافه على تدريب الريال منح ثقته للاعب الويلزي، الذي خيب ظن المدرب الفرنسي في وقت وجيز بسبب عدم قيامه بالأدوار التكتيكية التي كانت تُطلب منه، فضلاً عن عدم عمله لمصلحة الفريق ككل، وأضاف أن زيدان كان يُفضل لوكاس وأسينسيو لأنهما يعملان للفريق بشكل جيد وأكثر تعطشا للعب وإثبات علو كعبهما.
واختتمت "الكونفيدونسيال" في تقريرها المُطول عن بيل، أن اللاعب الويلزي قد يجد نفسه قريباً خارج النادي الملكي، الذي سيحاول القيام بعدة تغييرات تُعيد للفريق مكانته الكروية، التي اهتزت مؤخراً بسبب سلسلة النتائج السلبية وآخرها الهزيمة المدوية أمام برشلونة بخماسية.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تعيين مفاجئ
في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
بداية مُبشرة
في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مواصلة التألق
استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كسب ثقة اللاعبين
استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
باكورة الألقاب
اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
الاستعداد الجيد
في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
موسم للتاريخ
سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تراجع ملحوظ
في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
خيبة أمل محلية
لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
طوق النجاة
نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مسك الختام
مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كتابة التاريخ
قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
وداع مفاجئ
في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.
الكاتب: مهدوي رضوان