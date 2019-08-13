 غارة جوية تستهدف رتلا عسكريا تركيا كان متوجها إلى إدلب | أخبار | DW | 19.08.2019

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أخبار

غارة جوية تستهدف رتلا عسكريا تركيا كان متوجها إلى إدلب

كشفت وزارة الدفاع التركية بأن رتلا عسكريا تركيا كان متجها إلى محافظة إدلب السورية تعرض لغارة جوية وأدانت الوزارة الغارة واعتبرتها انتهاكاً للاتفاقات مع روسيا، فيما وصف الجانب السوري الأمر بأنه "سلوك عدواني" من قبل تركيا.

Türkei Grenze Syrien Idlib Provinz Armee (Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

صورة من الأرشيف

قالت وزارة الدفاع التركية إن رتلا عسكريا تركيا تعرض لهجوم بينما كان في طريقه لأحد مواقع المراقبة في شمال غرب سوريا اليوم الاثنين (19 أغسطس/آب 2019) مضيفة أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون في الضربة الجوية. وألقت تركيا، التي تدعم مسلحين يقاتلون نظام الرئيس السوري بشار الاسد، مسؤولية الهجوم على "قوات النظام" السوري.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم يخالف الاتفاقات التي أبرمتها أنقرة وتعاونها مع روسيا، أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت أن روسيا تلقت بلاغا مسبقا بأمر الرتل. وأدانت الوزارة "بشدة" تعرض الرتل العسكري لغارة جوية فيما كان متجهاً إلى محافظة إدلب السورية الاثنين، واعتبرت الغارة انتهاكاً للاتفاقات مع روسيا.

وقالت الوزارة في بيان "على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها إلى سلطات روسيا الاتحادية، تستمر العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام في منطقة إدلب في انتهاك للمذكرات والاتفاقات القائمة مع روسيا".

مختارات

المؤشرات الحالية تشير إلى أن تركيا تعد العدة لتوغل عسكري في سوريا قريبا. لكن ذلك قد تكون له تبعات مدمرة، كما يعتقد المحرر المختص بشؤون الشرق الأوسط في صحيفة فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ، راينر هيرمان، في تعليقه التالي. (09.08.2019)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن بلاده جاهزة لبدء تنفيذ بعض الآليات المتعلقة بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا، بعد الاتفاق مع تركيا. هذا فيما عارض الرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية سيطرة تركيا على منطقة كهذه. (15.08.2019)

من جانبه أفاد  المرصد السوري لحقوق الإنسان، المقرب من المعارضة السورية، بأن طائرات تابعة للنظام السوري وروسيا نفذت غارات جوية  استهدفت محيط رتل تركي متوقف على اتستراد دمشق - حلب الدولي بالقرب من مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وقال الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر ناجي مصطفى لوكالة الأنباء الألمانية  (د. ب. أ)  إن " مقاتلات حربية اطلقت صاروخين على بعد حوالي 400 متر عن الرتل العسكري التركي الذي  كان متجهاً الى مدينة خان شيخون".

من جانبه ، كشف مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لـ ( د. ب. أ ) ، عن أن  تركيا أرسلت ثلاثة ارتال  عسكرية اليوم لتقديم الدعم لفصائل المعارضة بعد الخلاف الروسي التركي يوم امس .

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن آليات مدرعة تركية اجتازت الحدود إلى شمال غرب سوريا اليوم لمساعدة مقاتلي المعارضة الذين يواجهون تقدم القوات الحكومية في بلدة خان شيخون، واصفة الأمر بأنه "سلوك عدواني".

ونقلت الأنباء السورية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن الآليات المحملة بالذخائر لن تؤثر في "عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين" في خان شيخون أو غيرها.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • Syrien, Umaiyadenmoschee von Damaskus, über dem Häusermeer der historischen Altstadt, die als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    أقدم مساجد العالم

    يعد المسجد الأموي في دمشق من أقدم مساجد العالم، إذ بُني مطلع القرن الثامن الميلادي. ويقع اليوم في الجزء التاريخي من العاصمة دمشق، التي أُدرجت عام 1979 على لائحة اليونسكو للتراث العالم. الصورة تعود إلى عام 2007.

  • Syrien, im Tal der Gräber von Palmyra (Sammlung M. Meinecke/A. Schmidt-Colinet)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    تعاون ألماني-سوري في تدمر

    الحفريات في مدينة تدمر القديمة مُدرجة هي الأخرى على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تُظهِر الصورة التي تعود إلى عام 1981 قطعاً معمارية من مقبرة المعبد، وقد استمر العمل من أجل استخراجها من عام 1981 إلى عام 1985 بالتعاون مع معهد الآثار الألماني ومديرية الآثار السورية.

  • Syrien, der Tempel des Gottes Baal in der Oase von Palmyra, bevor sein Allerheiligstes, die Cella, vom sogenannten Islamischen Staat gesprengt wurde (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    معبد الإله بعل

    كان معبد الإله بعل الذي مضى على تشييده نحو 2000 عام أحد أفضل المعابد المحفوظة في واحة تدمر، لكن غرفته الداخلية "تسيلا" وقعت ضحية لهمجية "الدولة الإسلامية"، إذ نسفها التنظيم بالمتفجرات عام 2015. تعود الصورة إلى عام 1963.

  • Syrien, Eingang zur Zitadelle von Aleppo (Sultan Kitaz)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قلعة حلب

    شُيدت قلعة حلب في القرن الثالث عشر الميلادي، وتُعد اليوم واحدة من أقدم القلاع في العالم، وهي مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1986. لكن الحرب الأهلية في سوريا تركت بصماتها المروعة على أسوارها وبعض أجزائها. وبعد انحسار خط الجبهة عنها بات بالإمكان زيارتها مجدداً.

  • Syrien, Sultaniyya-Moschee-Komplex, 13.Jh. - direkt vor der Zitadelle von Aleppo gelegen, während des Krieges stark zerstört. (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قبل الحرب

    وقبل المعارك الشرسة هكذا بدا محيط القلعة الشهيرة على مستوى العالم. خلال الحرب طال الدمار الكبير جامع السلطانية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي وكان يقع أمام القلعة في حي الجلوم.

  • Syrien, der Basar in Aleppo, war mit seinen mehr als 1000 kleinen Läden das Herz der Stadt bis er durch den Krieg in Syrien stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    سوق حلب

    شكل سوق حلب بمتاجره الصغيرة التي تزيد على الألف قلب المدينة. لكن الحرب مرت من هنا أيضاً وأحرقت ودمرت بشدة الكثير منه. وما تزال الكثير من أجزاء السوق مدمرة حتى يومنا هذا.

  • Syrien, Aleppo: Blick über die Altstadt von Westen auf die Zitadelle (Peter Heiske)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    صورة من قبل الحرب

    تعود هذه صورة إلى عام 2001، عندما كانت قلعة حلب لا تزال سلمية وتطل شامخة على البلدة القديمة. وتظهر في الصورة مأذنة الجامع الكبير في المدينة.

  • Syrien, Aleppo: Der große Waqf-Komplex Ibshir Pasha (Nabil Kasbo)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    آثار الدمار

    أصبحت حلب رمزاً للحرب الأهلية في سوريا. وبات من الصعب التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. كما أُصيب وقف إبشير مصطفى باشا (يساراً) وحمام بهرام باشا (إلى اليمين) في حلب بشدة جراء القتال. تم التقاط هذه الصورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.


مختارات

أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

منذ ست سنوات يعمل علماء ألمان وسوريون في برلين على جمع وثائق تتعلق بالكنوز الثقافية والطبيعية في سوريا، والتي تم تدمير الكثير منها في الحرب الأهلية. (01.03.2019)  

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