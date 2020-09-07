 غارات لـ “التحالف″ على صنعاء عقب هجوم للحوثيين على الرياض | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2020

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أخبار

غارات لـ “التحالف" على صنعاء عقب هجوم للحوثيين على الرياض

شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارات على أهداف في صنعاء، وذلك بعد يومين على هجوم للحوثيين على العاصمة السعودية استخدموا فيه "طائرات مسيرة وصواريخ باليستية".

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

صورة من الإرشيف لقصف في صنعاء من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية (أرشيف)

قال سكان ومتحدث باسم الجيش اليمني المدعوم من "التحالف العربي" إن التحالف هذا الأخير شنت غارات في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت على هدفين في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها حركة الحوثي.

وأضافوا في تصريحات لوكالة رويترز أن مقاتلات التحالف شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المدعومة من التحالف في الحديدة وضاح الدبيش إن التحالف استهدف اجتماعا للقيادات الرفيعة بجماعة الحوثي في المعسكر.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من التحالف الذي تقوده السعودية.

مختارات

بعد ختام زيارته لليمن والتي استمرت ثلاثة ايام، حذر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من أن اليمن يقف "على شفير كارثة كبرى، لكن لم يفت الأوان بعد"، حسب ما جاء في بيان رسمي للمنظمة الدولية.

أكدت الأمم المتحدة مقتل وإصابة أطفال في هجوم لقوات التحالف على مناطق يسيطر عليها الحوثيون، رغم أن المنظمة ذاتها كانت قد رفعت اسم التحالف من قائمة سوداء لقتل الأطفال.

رصدت منظمة حقوقية مقرها جنيف، في تقرير لها نشرته حصيلة "رهيبة" لضحايا فترة حرب اليمن من إعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان لقوا حتفهم، فيما وثقت المنظمة أكثر من ألف و586 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين وقوع هجمات، متحدثة عن أن ستاً منها استهدفت معسكرا للمهندسين العسكريين اليوم السبت، وغارة أخرى على مزرعة أبقار تابعة لمواطن في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

ويأتي هذا القصف بعد أن قالت حركة الحوثي إنها هاجمت "هدفا مهما" في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

ولم يؤكد الائتلاف الذي تقوده السعودية تعرض الرياض لهجوم ولكنه قال إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن الحوثيين استخدموا صاروخا باليستيا من نوع (ذو الفقار) وأربع طائرات مسيرة من طراز (صماد3) في هجوم يوم الخميس على "هدف مهم" في الرياض، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن عام 2014، وتدخلت السعودية ودول أخرى منها الإمارات في تحالف لإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي، غير أن الحرب لم تتوقف ولم يتم استعادة صنعاء، وتجاوز عدد القتلى 100 ألف شخص، فضلا عن وصول البلاد إلى "أسوأ كارثة إنسانية في العالم" حسب تأكيدات أممية.

إ.ع /ع.ج.م ( رويترز)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


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