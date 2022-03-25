 غارات روسية على مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية | DW الأخبار | DW | 03.04.2022

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DW الأخبار

غارات روسية على مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية

قصفت القوات الروسية مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية بصواريخ برية وبحرية. وقال المسؤولون الأوكرانيون إن الصورايخ أصابت إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية دون وقوع خسائر بشرية.

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Ukrainische Soldaten stehen in Schützengräben nördlich der Hauptstadt. Nach neuen Friedensgesprächen mit der Ukraine hat Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren. +++ dpa-Bildfunk +++

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تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [DONETSK REGION, UKRAINE - APRIL 1, 2022: A burned building in the city of Mariupol. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine. Sergei Bobylev/TASS]

واشنطن تدعم أوكرانيا بـ 300 مليون دولار إضافية ودبابات سوفيتية 02.04.2022

في اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد".

02.04.2022, Ukraine, Butscha: *** ATTENTION EDITORS GRAPHIC CONTENT *** Ein ukrainischer Soldat geht entlang von Leichen auf einer zerstörten Straße. Fast 300 Zivilisten wurden entlang der Straße Butscha, einer Pendlerstadt außerhalb der Hauptstadt, getötet. Die meisten Opfer versuchten, den Fluss Buchanka zu überqueren, um in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zu gelangen, und wurden dabei getötet. Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hat damit den größten Militärangriff in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تنديد أوروبي "بجريمة حرب مروعة" في بوتشا وكييف تطالب بالمحاسبة 03.04.2022

تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.