غارات روسية على مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية

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قصفت القوات الروسية مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية بصواريخ برية وبحرية. وقال المسؤولون الأوكرانيون إن الصورايخ أصابت إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية دون وقوع خسائر بشرية.
أوكرانيا تتحدث عن انسحاب القوات الروسية "بشكل سريع" من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب، وسط أنباء عن "تحرير" كييف وتقدم في المفاوضات بموافقة روسية "شفهية" وتضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبوتين.
تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".
في اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد".
تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.
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