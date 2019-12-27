 غارات روسية شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.06.2020

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أخبار

غارات روسية شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

شنّت طائرات روسية غارات على أهداف شمال غرب سوريا، للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وتنتشر في المنطقة فصائل هيئة تحرير الشام وحراس الدين والحزب الاسلامي التركستاني المتشددة.

غارات الطيران الروسي على اطراف مدينة ادلب في الأول من مارس 2020

الغارات الروسية جاءت في محاولة لإبعاد المقاتلين عن طريق المفرق بين حماة إدلب واللاذقية

قال مدير المرصد المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس اليوم (الأربعاء 3 يونيو/ حزيران 2020) إن "غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وفجراً مثلث حماة إدلب اللاذقية"، وهي منطقة تقع على الحدود الإدارية بين المحافظات الثلاث.

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 وتنتشر في المنطقة فصائل مقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصيلا حراس الدين والحزب الاسلامي التركستاني المتشددان.

 وأوضح عبد الرحمن أنها "الغارات الأولى منذ سريان الهدنة" التي أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، في السادس من آذار/ مارس في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين.

 وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول طريق دولي استراتيجي يُعرف باسم "إم فور" ويفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.

 وبحسب عبد الرحمن، فإن الغارات الروسية جاءت "في محاولة لإبعاد المقاتلين عن الطريق وكذلك عن قرى في منطقة سهل الغاب تنتشر فيها قوات النظام مع القوات الروسية".

 وأعقب وقف إطلاق النار هجوم واسع شنّته قوات النظام السوري بدعم روسي، ما دفع قرابة مليون شخص للنزوح خلال ثلاثة أشهر، عاد 120 ألفاً منهم فقط إلى مناطقهم وفق الأمم المتحدة.

 ولا يعد وقف إطلاق النار الحالي الأول في إدلب التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات عدّة شنتها قوات النظام بدعم روسي وسيطرت خلالها تدريجياً على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب حلب، بات قرابة نصف مساحة المحافظة تحت سيطرة قوات النظام.

 وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.

م.م/ ص.ش (أ ف ب)

  • China Xi Jinping & Wladimir Putin in Shanghai (picture-alliance/RIA Novosti/S. Guneev)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    التحالف الروسي الصيني

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عملت روسيا والصين على عرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتواصلت سياسة البلدين بهذا الشأن إلى اليوم.

  • Weltsicherheitsrat New York (REUTERS)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مجلس الأمن فشل دائم بشأن سوري

    يونيو/ حزيران 2012: توصل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وبعض بلدان الشرق الأوسط لاتفاق حول خارطة طريق بشأن حكومة انتقالية في سوريا، والتي لم تر النور إلى يومنا هذا. فيما تواصلت الحرب الأهلية.

  • Syrien-Konferenz in Wien (Reuters/L. Foeger)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مفاوضات جنيف

    نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: احتضنت العاصمة النمساوية فيينا مؤتمر دوليا بشأن سوريا شاركت فيه الولايات المتحدة وإيران وروسيا. وتم الاتفاق على خطة سلام تنص على تشكيل حكومة انتقالية.

  • Schweiz Syrien-Waffenstillstand UN-Sondergesandter Staffan de Mistura (picture-alliance/Xinhua/X. Jinquan)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    عجز المجتمع الدولي

    ديسمبر/ كانون الأول 2015: وافق مجلس الأمن الدولي على خطة السلام، إلا انه لم يحسم بشأن مستقبل الرئيس بشار الأسد وحول دوره في المرحلة الانتقالية.

  • Genf Syrien Konferenz Friedensgespräche (picture-alliance/dpa/S. di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    فصل جديد من مفاوضات جنيف

    يناير/ كانون الثاني 2016 انطلقت في جنيف أشغال مؤتمر السلام في غياب الشخصيات المعارضة الرئيسيين. وقد فاوض ستافان دي ميستورا المفوض الدولي الخاص بسوريا طرفي النزاع كل على حدة، بعد رفضهما لمفاوضات مباشرة.

  • Deutschland Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vor Syrien-Konferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    محطة ميونيخ

    فبراير/ شباط 2016: عقدت الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة للقوى الإقليمية المهتمة بالشأن السوري محادثات في ميونيخ من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وهو ماتم انتهاكه بشكل منهجي بالخصوص في شمال سوريا وفي حلب.

  • Bashar al-Jaafari aus Syrien Schweiz Genf (picture-alliance/dpa/S.Di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    جنيف مرة أخرى..

    أبريل / نيسان 2016: انعقدت في جنيف مفاضات جديدة للمرة الثالثة على التوالي دون التوصل لنتيجة تذكر. في الصورة رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري.

  • USA Treffen Syrien-Unterstützergruppe (picture-alliance/AP Photo/J. DeCrow)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    لافروف وكيري: اتفاقات بلا جدوى

    مايو / أيار 2016 دعا وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف أطراف النزاع في سوريا لاحترام وقف النار، وعبرا عن استعدادهما لممارسة الضغوط على الأطراف بهذا الشأن. غير أن المعارك اندلعت من جديد وكأن شيئا لم يحدث. وفي أغسطس / آب التالي اتفق الوزيران من جديد حول هدنة مبدئية في سوريا دون تحديد آليات تنفيذها.

  • Syrien Weißhelme in Aleppo (Reuters/S. Kitaz)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    وعادت دوامة الحرب من جديد

    سبتمبر/ أيلول 2016 تمكنت كل من واشنطن وموسكو، بعد مفاوضات طويلة، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على أن ينتهي بمشروع حل سياسي لحل النزاع السوري. غير أن نظام الأسد أعلن بعد أسبوع من ذلك عن وقف الهدنة وبدأت حملة قصف جوي عنيف. ح.ز/أ.ح


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