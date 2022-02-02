غارات جوية تركية على مواقع للمسلحين الأكراد في العراق وسوريا

قصفت طائرات حربية تركية مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مشيراً إلى "وقوع خسائر بشرية".

وجاء في بيان للجهاز أن "الطائرات الحربية التركية تقصف العديد من مواقع مسلحي حزب العمّال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنكال وتوقع قتلى وجرحى".

وأوضح بيان الجهاز أن سلاح الجو التركي قصف أمس فجر الأربعاء "ستّة مواقع لحزب العمال الكردستاني في جبل قرجوغ، كما قصف موقعين آخرين لهؤلاء المسلّحين في حدود سحيلا وداخل الأراضي السورية (ملادريج) وموقعين آخرين في جبل شنكال/سنجار والمنطقة المحاذية في سوريا". وأضاف أنّ "القصف تسبّب بوقوع خسائر بشرية ومادية" لم يحدد حجمها.

وأكدت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الأربعاء (الثاني من شباط/ فبراير 2022) شن ضربات على مناطق "ديريك (المالكية) وسنجار و(جبل) كاراجاك في شمال العراق وسوريا، التي تُستخدم كقواعد خلفية من جانب إرهابيي" حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم استهداف "ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة ومقرات عامة مزعومة ومعسكرات تدريب". ولحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون "تنظيماً إرهابياً" قواعد خلفية ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار، وكذلك في المناطق الجبلية بإقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

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بغداد تدين الهجمات التركية

وعلى مدار السنوات الـ25 الماضية أقامت أنقرة، بحكم الأمر الواقع، عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق. وفي ربيع 2021 شن الجيش التركي حملة عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستان في شمال العراق تخللتها غارات جوية متكررة وفي بعض الأحيان عمليات برية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن "غارة بطائرة مسيّرة تركية" استهدفت موقعاً للقوات الكردية السورية بالقرب من حقول الرميلان النفطية في شمال شرق سوريا، من دون أن يذكر حزب العمال الكردستاني.

وتسيطر على شمال شرق سوريا قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي خاض ضدّها الجيش التركي معارك مرات عدة. ولهذه القوات وجود أيضاً في مناطق في شمال سوريا.

وقد أدانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء قصف طائرات تركية مسيرة مناطق بشمال العراق الليلة الماضية. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان على موقعها على تويتر: "تدين خلية الإعلام الأمني ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء يوم الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في قضاء سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين". وأضاف البيان :"إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت".

ع.ج/ ع.ا.ج (أ ف ب، د ب أ)