غارات إسرائيلية على موقعين لحماس بغزة للمرة الثانية خلال ساعات

أغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) للمرة الثانية خلال ساعات على قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت في غارتين موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مواقع لحماس من بينها مجمع عسكري "ردًّا على إطلاق النار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة الماضية". وأضاف البيان: "ينظر الجيش بخطورة بالغة الى إطلاق النار على جميع أشكاله نحو الأراضي الإسرائيلية، وسيواصل العمل طالما تعلق الأمر بمحاولات المساس بمواطني إسرائيل".

وحمل البيان حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة، وقال إنها تتحمل تداعيات الأعمال "الإرهابية" التي يتم القيام بها ضد مواطني إسرائيل.

وكانت طائرة إسرائيلية قصفت مساء الجمعة موقع رصد يتبع لحركة حماس في شرق مدينة غزة "ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار". ولم تعلن أي جهة فلسطينية عن إطلاق القذيفة الذي أعقب مقتل فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون إن فتى يبلغ من العمر 16 عاماً أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتله.

وجاء ذلك رغم إعلان هيئة مسيرات العودة الأسبوعية في غزة عن إلغاء احتجاجات اليوم المقررة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت هيئة مسيرات العودة إن إلغاء الاحتجاجات جاء بسبب "التهديد" الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وغير مرتبط بأية تفاهمات للتهدئة.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)