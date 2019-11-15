 غارات إسرائيلية على موقعين لحماس بغزة للمرة الثانية خلال ساعات | أخبار | DW | 30.11.2019

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أخبار

غارات إسرائيلية على موقعين لحماس بغزة للمرة الثانية خلال ساعات

للمرة الثانية خلال ساعات، شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته على مواقع حماس تأتي "ردًّا على إطلاق نار من قطاع غزة".

طائرة حربية إسرائيلية

أرشيف ـ طائرة حربية إسرائيلية خلال إحدى الطلعات الجوية

أغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) للمرة الثانية خلال ساعات على قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن  الطائرات الإسرائيلية استهدفت في غارتين موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مواقع لحماس من بينها مجمع عسكري "ردًّا على إطلاق النار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة الماضية". وأضاف البيان: "ينظر الجيش بخطورة بالغة الى إطلاق النار على جميع أشكاله نحو الأراضي الإسرائيلية، وسيواصل العمل طالما تعلق الأمر بمحاولات المساس بمواطني إسرائيل".

وحمل البيان حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة، وقال إنها تتحمل تداعيات الأعمال "الإرهابية" التي يتم القيام بها ضد مواطني إسرائيل.

وكانت طائرة إسرائيلية قصفت مساء الجمعة موقع رصد يتبع لحركة حماس في شرق مدينة غزة "ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار". ولم تعلن أي جهة فلسطينية عن إطلاق القذيفة الذي أعقب مقتل فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

مختارات

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قدمت حصيلة جديدة لعدد قتلى القصف الإسرائيلي الجوي والبري على القطاع المستمر منذ أمس الثلاثاء بـ 26 شخصا، بينهم سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى جراء 50 غارة جوية و21 قصفا بريا نحو 73 شخصا. (13.11.2019)

حفاظا على التهدئة مع إسرائيل ألغت حركة حماس "مسيرات العودة". ويسود هدوء حذر في قطاع غزة والمناطق الإسرائيلية المحاذية له بعد خرق للهدنة. فيما يتابع الاتحاد الأوروبي تحقيقا إسرائيليا حول مقتل ثمانية من أسرة فلسطينية. (15.11.2019)

وقال مسعفون إن فتى يبلغ من العمر 16 عاماً أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتله.

وجاء ذلك رغم إعلان هيئة مسيرات العودة الأسبوعية في غزة عن إلغاء احتجاجات اليوم المقررة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت هيئة مسيرات العودة إن إلغاء الاحتجاجات جاء بسبب "التهديد" الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وغير مرتبط بأية تفاهمات للتهدئة.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


مختارات

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

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استمر القصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة واسرائيل لليوم الثالث على التوالي . وأسفرت الغارات الاسرائيلية على مواقع لحركتي حماس والجهاد في غزة عن مقتل سبعة فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس ، فيما قُتل اسرائيليان جراء سقوط قذائف صاروخية على جنوب اسرائيل. وفي الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء نتنياهو الجيش بتكثيف غاراته ، هددت الفصائل الفلسطينية بتوسيع دائرة الهجمات.

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غزة: ارتفاع عدد القتلى وحماس تطلب وقف إطلاق النار عبر مصر 05.05.2019

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