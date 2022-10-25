غارات إسرائيلية على مواقع في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، بغارات عدة، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية ليلة أمس، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني في غزة إن الطائرات الإٍسرائيلية "قصفت فجر اليوم بخمسة عشر صاروخاً موقعين للمقاومة وأرضاً خالية في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي" وسط القطاع. وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، وأكدوا أن الموقعين تابعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وكانت صافرات الإنذار انطلقت مساء أمس الخميس في عدد من المستوطنات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة لأول مرة منذ اشتباكات إسرائيل مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة في آب/ أغسطس.

ولم تعلن أية مجموعة فلسطينية المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، ولكن الجيش الإسرائيلي قال إنه يحمل حماس المسؤولية.

وقال الجيش: "تتحمل حماس المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة، وهي التي ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل"، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي في تغريدة على تويتر إن طائرات سلاح الجو "أغارت على موقع تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع خاص لإنتاج وتطوير قذائف صاروخية". وأكد المتحدث "نجاح القبة الحديدية في اعتراض صاروخ اطلق من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وفي المقابل، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم "هو عدوان سافر".

وقالت كتائب القسام التابعة لحماس إن إسرائيل قصفت موقع "الكتيبة 13" التابع لها وسط قطاع غزة بعدد كبير من الصواريخ، مضيفة "وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران المعادي".

بلينكن قلق للغاية من التصعيد

من حانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "قلقه الشديد" إزاء "التوتر المتزايد" في الضفة الغربية المحتلة وذلك في اتصال هاتفي اجراه مساء الخميس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الذي أقر بهزيمته في الانتخابات التشريعية.

وعبر بلينكن عن "قلقه الشديد إزاء الوضع في الضفة الغربية لا سيما التوتر المتزايد والعنف وخسارة أرواح بشرية من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأكد ضرورة قيام كل الأطراف بشكل طارىء بوقف تصعيد الوضع" كما جاء في بيان للخارجية الأمريكية.

كما تحدث بلينكن مع لبيد "لتهنئة اسرائيل على انتخابات حرة ونزيهة وشكر رئيس الوزراء على شراكته" كما أوضح البيان.

تشهد الضفة الغربية المحتلة أعنف توتر منذ سنوات فيما تستعد إسرائيل لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها برئاسة بنيامين نتانياهو الذي فاز معسكره بالغالبية في خامس انتخابات تجري خلال أربعة أعوام في البلاد الثلاثاء.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)