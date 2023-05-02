 غارات إسرائيلية على قطاع غزة رداً على استهدافها بصواريخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.05.2023

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أخبار

غارات إسرائيلية على قطاع غزة رداً على استهدافها بصواريخ

عقب إطلاق فصائل مسلحة رشقات من القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية شنت طائرات الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على أهداف تتبع فصائل مسلحة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

صورة من الأرشيف لهجمات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

صورة من الأرشيف لهجمات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية  في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (الثاني من أيار/ مايو 2023)، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أربعة مواقع تدريب على الأقل تتبع لفصائل مسلحة في مناطق متفرقة من القطاع ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

مختارات

قصفت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، عددا من المناطق في جنوب لبنان وفي غزة، رداً على إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان، والتي يقول عنها الجيش الإسرائيلي إن فصائل فلسطينية وليس حزب الله، من قام بإطلاقها باتجاه إسرائيل.

وبحسب المصادر فإن استهداف المواقع تم أولا بصواريخ تحذيرية من طائرات استطلاع تبعه إطلاق عدة صواريخ من طائرات حربية بينما سُمع دوي انفجارات متتالية في أجواء القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري  لحركة حماس  أن دفاعاتها الجوية تتصدى للطائرات الإسرائيلية  خلال شن غاراتها على قطاع غزة بصواريخ أرض - جو. كما أفاد شهود عيان بإطلاق فصائل مسلحة رشقات صاروخية تجاه بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة خلال شن الغارات.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته شنت هجمات على قطاع غزة  عقب إطلاق فصائل مسلحة رشقات من القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية ردا على وفاة  المعتقل الفلسطيني خضر عدنان  في سجون إسرائيل بعد نحو ثلاثة أشهر من إضرابه عن الطعام.

 ع.خ/ ص.ش/خ.س (د ب أ، أف ب)

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