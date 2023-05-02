غارات إسرائيلية على قطاع غزة رداً على استهدافها بصواريخ

شنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (الثاني من أيار/ مايو 2023)، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أربعة مواقع تدريب على الأقل تتبع لفصائل مسلحة في مناطق متفرقة من القطاع ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وبحسب المصادر فإن استهداف المواقع تم أولا بصواريخ تحذيرية من طائرات استطلاع تبعه إطلاق عدة صواريخ من طائرات حربية بينما سُمع دوي انفجارات متتالية في أجواء القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أن دفاعاتها الجوية تتصدى للطائرات الإسرائيلية خلال شن غاراتها على قطاع غزة بصواريخ أرض - جو. كما أفاد شهود عيان بإطلاق فصائل مسلحة رشقات صاروخية تجاه بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة خلال شن الغارات.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته شنت هجمات على قطاع غزة عقب إطلاق فصائل مسلحة رشقات من القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية ردا على وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان في سجون إسرائيل بعد نحو ثلاثة أشهر من إضرابه عن الطعام.

ع.خ/ ص.ش/خ.س (د ب أ، أف ب)