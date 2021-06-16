 غارات إسرائيلية على أهداف في غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2021

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أخبار

غارات إسرائيلية على أهداف في غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة

للمرة الثانية منذ انتهاء الحرب الخاطفة بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في غزة الشهر الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوّية على مواقع لحركة حماس في القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل.

تصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية على أهداف في شمال غزة (17 يونيو/حزيران)

تصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية على أهداف في شمال غزة (17 يونيو/حزيران)

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ مقاتلاته الحربية أغارت ليل الخميس- الجمعة (18 حزيران/يونيو 2021)على مواقع عسكرية تابعة لحماس في غزّة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت في وقت سابق الخميس من القطاع الخاضع لسيطرة الحركة الإسلامية باتّجاه جنوب الدولة العبرية حيث أشعلت حوالى عشرة حرائق. ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات ليل الخميس موقعاً عسكرياً لحماس في مدينة غزة وآخر في خان يونس (جنوب القطاع) تستخدمه الحركة لإطلاق صواريخ على الدولة إسرائيل.

مختارات

وسائل إعلام ألمانية تكشف أن طبيباً من أصول عربية شارك في حملة حكومية دعائية للحث على تلقي لقاح كورونا، مشتبه بنشره محتويات معادية للسامية ومؤيدة لحركة حماس. الحكومة الألمانية سحبت الفيديو المذكور من مواقعها الرسمية.

معلومات حصرية تنشرها رويترز حول غواصة إسرائيلية أثناء قيامها بمهمة تدريبية في أعماق البحر، ذلك أثناء فترة الهجوم على غزة. الغواصة من صنع ألماني مصممة للقيام بمهام تجسسية معقدة كما يمكنها حمل رؤوس نووية.

تعد الكاتبة الإسرائيلية ليزي دورون واحدة من الكتاب الإسرائيليين الذين سردوا رواية الجانب الفلسطيني في أعمالهم الأدبية وتؤيد التسوية السلمية، لكنها ترى في مقابلة مع DW أن حل الصراع لا يزال بعيد المنال في الوقت الراهن.

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مواطنة فلسطينية حاولت دهس وطعن جنود بسيارتها، فيما تحدثت وكالة أنباء فلسطينية عن سلوك المواطنة طريقاً عسكرياً جديداً بالخطأ. يأتي ذلك عقب ارتفاع التوترات الذي صاحب "مسيرة الأعلام" في القدس.

يضم الائتلاف المرتقب بإسرائيل أو "حكومة التغيير" 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي بما فيها حزب عربي إسلامي. خليط غير متجانس لا يجمعه سوى هدف الإطاحة بنتنياهو. نبذة عن هذه الأحزاب ورؤيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدوره قال مصدر أمني في القطاع لوكالة فرانس برس إنّ "طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارات عدة استهدفت مواقع للمقاومة في مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا (شمال) وخان يونس (جنوب)". وأضاف المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إنّ الغارات "أسفرت عن أضرار جسيمة في هذه المواقع وأضرار في محيطها، من دون أن نبلغ عن وقوع إصابات".

ووفقاً لشهود عيان فإنّ المواقع التي استهدفت تتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

من ناحيته قال مصدر في حماس لفرانس برس إنّه "تمّ إبلاغ الوسيط المصري بالعدوان الإسرائيلي الجديد والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار". وأضاف أنّ "المقاومة لن تسمح للعدوّ بفرض قواعد اشتباك جديدة". 

من ناحيته قال مصدر في الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل في القطاع إنّ "المقاومة أطلقت النار من رشاشات ثقيلة باتّجاه المستوطنات في غلاف غزة (المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع) كما أطلقت النار باتّجاه مسيّرات حلّقت في أجواء القطاع". 

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وسرعان ما دوّت صفّارات الإنذار في القرى والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، لكنّ الجيش الإسرائيلي أوضح أنّ هذا الإنذار "لم يكن مرتبطاً بصواريخ" أطلقت من القطاع بل برشقات نارية.

وهذه ثاني سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية الأسبوع ووقف إطلاق النار الذي أقرّ في 21 أيار/مايو وأنهى حرباً استمرّت 11 يوماً بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في القطاع المحاصر أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، وفي إسرائيل عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.

وقطاع غزة شريط ساحلي صغير وفقير ومكتظ بمليوني فلسطيني وتفرض عليه إسرائيل حصاراً منذ ما يقرب من 15 سنة.

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القتال بين إسرائيل وحماس ترك أطفال غزة في صدمة

وطلب قائد الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي من هيئة الأركان "زيادة استعداد الجيش" لـ "سلسلة من السيناريوهات" من بينها "استئناف الأعمال الحربية" بين ابلاده والفصائل الفلسطينية في القطاع، في تحذير يأتي في وقت تبذل فيه مصر جهوداً حثيثة لتثبيت التهدئة التي توصّلت إليها بين الطرفين.

التهديد النووي الإيراني

من جهة أخرى سيتوجّه كوخافي في نهاية الأسبوع إلى الولايات المتحدة لعقد محادثات رسمية، في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي إلى هذا البلد منذ تولّت حكومة نفتالي بينيت السلطة.

وخلال زيارته التي تستمر ستّة أيام سيزور كوخافي مقرّ القيادة المركزية الأميركية في فلوريدا حيث سيناقش ملفّات حماس وإيران وحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قائده سيناقش في الولايات المتّحدة "التحدّيات الأمنية المشتركة" بما في ذلك المسائل "المرتبطة بالتهديد النووي الإيراني وتثبيت إيران حضورها الإقليمي في المنطقة وجهود حزب الله في تعزيز قواته".

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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد قال هذا الأسبوع "يجب أن نستعدّ بسرعة لعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفاً أنّ "إسرائيل ستفعل كلّ ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية". وأجرى لابيد الخميس محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تناولت العلاقات الثنائية والملفين الفلسطيني والإيراني.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ بلينكن جدّد خلال المكالمة التأكيد على دعم بلاده لـ"أمن إسرائيل". وأضاف أنّ الوزيرين ناقشا كذلك "أهمية" العلاقات الثنائية بين بلديهما و"ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية من الناحية العملية"، فضلاً عن الملف النووي الإيراني.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

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