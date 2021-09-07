غادة شعاع.. فائزة بذهبية أولمبية لم تحظ بالتقدير المستحق

فرضت غادة شعاع وجودها وأثبتت حضورها بجدارة كرياضية عالمية وفازت بالميدالية الذهبية الأولمبية الوحيدة لسوريا حصدتها في مسابقة السباعي في دورة أتلانتا عام 1996. وتقول إن المعاملة التي تلقتها بعد فوزها لم تعكس إنجازها حيث لا يزال هذا الأمر رادعا للرياضيات العربيات. وفي حديثها مع DW عن قصتها الأولمبية عبرت عن رغبتها في أن تحصل الرياضيات على مزيد من الاعتراف في العالم العربي.

من المصنفة الأولى عالميا إلى إصابات بلا نهاية

بدأت قصة شعاع من المركز الخامس والعشرين في أول دورة ألعاب أولمبية شاركت فيها، برشلونة عام 1992. ثم جاءت لحظة تتويجها في أتلانتا عام 1996، عندما فازت بالميدالية الذهبية الأولمبية الأولى والوحيدة لسوريا حتى يومنا هذا. إلى جانب انتصاراتها في بطولة العالم في العام السابق واحتلالها المرتبة الأولى في معظم السباقات بالعالم لمدة عامين متتاليين.



دخلت غادة شعاع (وسط الصورة) التاريخ بفوزها بالميدالية الذهبية في أتلانتا عام 1996.

لكن الفرحة لم تدم طويلا، حيث أعاقت الإصابات سعيها لتحقيق المزيد من الإنجازات ما أدى إلى انتقالها إلى ألمانيا لتلقي العلاج من إصابة شديدة في الظهر. في عام 1999 شهدت عودتها حصولها على الميدالية البرونزية في إشبيلية، إلا أن الإصابات أبعدتها من جديد عن المنافسة، ولم تكن الإصابة هي وحدها التي واجهت طريقها.

وقالت شعاع لـ DW: "بدأت محنتي من مسابقة سيدني، فبعد إصابتي هناك لم أستطع العودة إلى سوريا، اضطررت لمواصلة علاجي في ألمانيا". "بدأ موظفو الاتحاد الرياضي حملة تشهير ضدي واتهموني بتزوير كل إصاباتي لتجنب خدمة حكومتي أو العودة إلى بلدي!"

ضغوط من مسؤولي ألعاب القوى السورية

اتفقت اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد العام للرياضة والاتحاد السوري لألعاب القوى على قطع التمويل عنها. "لقد توقفوا عن الدفع لي، ولم يكن في وسعي أنا ومدربي القدرة على تحمل الأعباء. ولولا وجود راع في ألمانيا لما تمكنت من العيش."

آخر ميدالية في مسيرة شعاع في بطولة العالم 1999.

وقررت شعاع عدم تمثيل سوريا في المستقبل ما دفع السلطات السورية إلى تجريدها من جميع حقوقها المالية ومثولها أمام القضاء. ودفعت شعاع كفالة لكي لا تدخل السجن والهروب من البلد الذي خذلها. "لم يكن من السهل التعامل مع الضغط من سوريا. كنت أتلقى تهديدات عبر الهاتف. لم تكن حياتي سهلة".

مواهب رياضية غير مستغلة

العالم العربي مليء بالرياضيين الشباب الذين يمكنهم أن يصبحوا أبطالا ويحصلوا على ميداليات ذهبية إذا تلقوا المزيد من الدعم. ومثلت الدول العربية 14 متنافسة في أولمبياد طوكيو وفازوا بأربع ميداليات: ذهبية وفضية وميداليتان برونزيتان. وقالت شعاع "غياب المرأة العربية في الأولمبياد كان مأساة والسبب أن الجيل الجديد يتابع ما حدث لنا". "إنهم خائفون من مواجهة نفس الجهل وعدم الاحترام والإذلال والتنمر".

ترى شعاع أن المعاملة التي تلقتها وتجربتها لا تشجع لاعبات أخريات على التنافس.

تعتقد شعاع أن الفائزين بالميداليات في طوكيو استثناءات مؤقتة ستختفي من الذاكرة كما حدث مع الكثيرين من قبل. إذا استمرت المرأة العربية في التهميش وحرمانها من نفس حقوق الرجل فإننا لا نرى أي مستقبل واعد للرياضة في المنطقة.

"لا شيء يأتي بشكل آني. نحن في حاجة إلى خطة قد تستغرق من 12 إلى 14 عاما. المشكلة هي أن القائمين على الرياضة في الدول العربية ليس لديهم الصبر ببساطة. بعض دول الخليج تعامل الرياضيين مثل العقد الذي ينتهي عندما يحصلون على ميداليتهم، ولا يمكنني اعتبار هذا فوزا".

طريق مليء بالمصاعب

يتعين على الرياضيين الطموحين الذين لا يحصلون على أي دعم معنوي أو مادي أن يجدوا طريقة لكسب لقمة العيش والبدء من الصفر كما فعلت شعاع في ألمانيا. على الرغم من حصولها على العديد من شهادات التدريب، قررت شعاع تجنب أي شيء يتعلق بالرياضة. عملت سابقا كمحللة أولمبية في القنوات التلفزيونية العربية، لكنهم دفعوا لها أقل بكثير من نظرائها الذكور. نتيجة لذلك، قررت رفض عرض لأولمبياد طوكيو.

كانت شعاع تأمل في كسر الحواجز وتمهيد الطريق أمام لرياضيات في الدول العربية

"هذا تمييز، وأنا لا أقبله. على القنوات التلفزيونية العربية ترى فقط الرجال يعلقون أو يحللون. أنا أيضا خبيرة، لقد حققت إنجازات كبيرة في مسيرتي الرياضية ويمكن أن أعطي للجمهور العربي منظورا جيدا عن الرياضة النسائية. لكن المسؤولين لا يحبون الشخصيات القوية أو سماع الحقيقة"، تقول شعاع.

أجبرت الحرب في سوريا العديد من الرياضيين على الفرار من بلادهم أملا في حياة أفضل. لكن مع عدم تغيير 90 في المائة من الوزارات الحكومية وفشلها في الوفاء بوعودها بمستقبل أفضل، تعتقد شعاع أن آفاق اللاعبات في الدول العربية لا تزال صعبة كما كانت دائما على الرغم من محاولتها كسر الحواجز.

دانا سوملاجي/ ع.اع.