 غابات في المدينة - التشجير في وجه التغير المناخي | تقارير جديدة | DW | 27.09.2023

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تقارير جديدة

غابات في المدينة - التشجير في وجه التغير المناخي

ازدادت حالات الجفاف وارتفع عدد الحرائق والعواصف بسبب تغير المناخ وهذا يدمر الغابات. يبحث الناس في جميع أنحاء العالم عن طرق لوقف انحسار الغابات. في الواقع توفر الطبيعة نفسها أفضل الوصفات للغابات السليمة.

Thumbnail zur Doku Urwald für die Stadt

Thumbnail zur Doku Urwald für die Stadt

هناك خطة تقوم على إعادة زراعة الأشجار ليس فقط في المناطق الريفية بل أيضا في المدن في المساحات الضيقة بين الأبنية أو بين الأبنية والطرقات الإسفلتية. نجح عالم الغابات شتيفان شارفه في إنشاء أربع عشرة غابة صغيرة داخل المدن في كل من ألمانيا وبولندا. إنه مبدأ إنشاء غابة بدائية في داخل المدينة الذي طوره الياباني أكيرا مياواكي للأراضي غير المستخدمة في المدن.

Thumbnail zur Doku Urwald für die Stadt

يزرع شتيفان شارفه بجانب مرآب سيارات يتألف من عدة طوابق في محيط أحد المستشفيات في هيرفورد شجيرات محلية والأشجار بالقرب من بعضها بعضا. يقول شارفه إن "الشيء المميز هو طريقة تحضير الأرض. نحن نحاكي طريقة تحضير أرض غابة عمرها عقود". وهكذا تنشأ مساحة خضراء. ستخفض الغابة البرية درجات حرارة الهواء والتربة في الصيف الحار وستوفر الظل والموئل للطيور والحشرات.
 

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وفي البرازيل كرّس كل من فيغولد شافر وميريام بروشنو حياتهما لإنقاذ الغابات المطيرة على شواطئ المحيط الأطلسي.

تقول ميريام بروشنو: "نحن نعيش في أزمة إنسانية غير مسبوقة ولا نسمح لأنفسنا بالوقوف مكتوفي الأيدي."
 

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في سبعينيات القرن الماضي بدأ الاثنان في زراعة أشجار الغابة على شرفتهما. وهما يديران اليوم مشتلا للأشجار يعمل فيه 25 موظفًا فأصبح مشتلهما يحتوي على 200 نوع مختلف من الأشجار معظمها من الأنواع القديمة. ومع فريقهما استطاع الاثنان زراعة تسعة ملايين شجرة في الغابات حتى الآن.
 

Thumbnail zur Doku Urwald für die Stadt

في جامعة إيبرسفالده للعلوم التطبيقية يرغب الباحثون في فهم أفضل لتعثر النظام البيئي المتمثل بالغابات - بمساعدة المعرفة التجريبية للشعوب الأصلية. لهذا السبب قاموا بدعوة ممثلين عن قبيلة كوجي الكولومبية المعترف بها دوليًا بسبب نهجها البديهي نحو الطبيعة. وجهات نظر هؤلاء حول الجفاف أو أضرار الآفات توفر مصدر إلهام لعلماء مثل كارستن مان الذي يقول:

Thumbnail zur Doku Urwald für die Stadt



"بالنسبة لي فإن الرسالة الرئيسية لممثلي كوجي هي أنه من الصعب العمل ضد قوانين الطبيعة وأننا سنخسر إذا لم نقبل بذلك". يريد الباحثات والباحثون الآن استخدام خبرات قبيلة كوجي لحماية الغابات بشكل أفضل.

 


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 14:00 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:03 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 20:30 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 –01:00 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 08:00 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 21:30 UTC
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لأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 08:30 UTC
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