 غابات تايغا - رئة روسيا الخضراء في خطر | تقارير جديدة | DW | 28.12.2022

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تقارير جديدة

غابات تايغا - رئة روسيا الخضراء في خطر

تايغا هي أكبر منطقة غابوية على وجه الأرض ومصدراً ثميناً للأكسجين. لكن خطراً كبيراً يتهدد هذا النظام البيئي. فالاحتباس الحراري واستخراج المواد الخام يدمران مساحات شاسعة هناك.

Dokumentation Tatort Taiga - Russlands grüne Lunge in Not

Dokumentation Tatort Taiga - Russlands grüne Lunge in Not


تُنتج غابات روسيا سنويا ملياراً وثلاثمئة مليون طن من الأكسجين. وبحسب منظمة السلام الأخضر الروسية، يجري سنويا تدمير ما بين خمسة إلى عشرة ملايين هكتار من الغابات بسبب الحرائق، بينما تتراوح المساحة التي تتعرض للقطع الجائر بين مليونين إلى ثلاثة ملايين هكتار من الغابات.

Dokumentation Tatort Taiga - Russlands grüne Lunge in Not



يلقي هذا الفيلم الوثائقي الضوء على الوضع في تايغا اعتمادات على شهادات من علماء مختصين في البيئة وباحثين في مجال المناخ ومفتشين بيئيين وممثلي مجتمعات السكان الأصليين. فتبعات الأزمة البيئية لا تؤثر على النظام البيئي الروسي فحسب، وإنما أيضاً على المناخ العالمي برمته.
 

Dokumentation Tatort Taiga - Russlands grüne Lunge in Not


بالرغم من أن التعدين في "كوسباس" على وجه الخصوص يتسبب في أضرار دائمة على الطبيعة، إلا أن هذا لم يحل دون عقد مزيد من لصفقات التجارية. ففي عام 2000 استخرجت شركات التعدين الروسية حوالي 260 مليون طنّ من الفحم، لكن الكميّة ارتفعت في عام 2020 إلى نحو 400 مليون طنّ. ومن المتوقع أن يصل حجم التعدين في عام 2030 إلى 590 مليون طن. وفي أماكن كثيرة ثبت أن استخراج النفط يؤدي لدمار كبير. ففي عام 2020 كانت روسيا ثاني أكبر مُصدِّر للنفط في العالم بنسبة سوقية بلغت 11 في المئة. وغالبا ما تكون منشآت استخراج النفط متهالكة، ما أدى إلى نحو 10 آلاف حالة تلوث بيئي نفطي سنويا، وفقاً لإحصاءات حُماة البيئة في روسيا.   

 

مواعيد البث
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الأربعاء 04 يناير/كانون الثاني 2023– 22:15 UTC
الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023– 01:15 UTC
الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:00 UTC
الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023 – 05:15 UTC
الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:15 UTC
السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023 – 06:15 UTC
السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023– 10:15 UTC
السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023– 15:15 UTC
السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023– 23:15 UTC
الأحد 08 يناير/كانون الثاني 2023– 13:15 UTC
الأحد 08 يناير/كانون الثاني 2023– 19:15 UTC
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