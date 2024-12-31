عُمان تطيح بالسعودية من خليجي 26 بعشرة لاعبين وتتأهل للنهائي

حجز المنتخب العماني مقعده في نهائي خليجي 26 بعدما تغلب على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 على ملعب جابر المبارك في الكويت، رغم أنه لعب منقوص العدد من الدقيقة 34 من المباراة.

تأهل المنتخب العماني إلى المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه والثانية تواليا بفوزه المثير على السعودية 2-1 مساء الثلاثاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2024) على استاد جابر المبارك في نصف نهائي كأس الخليج السادسة والعشرين لكرة القدم في الكويت.

وسجل للمنتخب العماني أرشد العلوي في الدقيقة 74، أما الهدف الثاني فقد سجله علي البوسعيدي في الدقيقة 85، بينما سجل المنتخب السعودي هدفه اليتيم عن طريق محمد كنو في الدقيقة 87 من المباراة.

وتلقى المنتخب العماني ضربة موجعة في الدقيقة 34 حين أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه منذر العلوي إثر تدخله العنيف على سالم الدوسري، ليكمل الأحمر العماني المباراة بعشرة لاعبين. لكن الكفة تساوت بطرد لاعب السعودية البديل عبدالإله هوساوي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بهجوم مندفع ليهدد مرمى المنتخب العماني في الثواني الأولى، عندما توغل عبد الله الحمدان في منطقة الجزاء إلا أن ثاني الرشيدي شتت الكرة خارجاً.



وأنقذ فايز الرشيدي حارس مرمى المنتخب العماني، مرمى منتخب بلاده من تلقي هدف مبكر أيضا، عندما تصدى لركة حرة نفدها مصعب الجوير عند الدقيقة الثالثة.

بدأ المنتخب السعودي المباراة بهجوم مندفع ليهدد مرمى المنتخب العماني في الثواني الأولى صورة من: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

استمر الضغط الهجومي السعودي في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث أبعد فايز الرشيدي محاولة جديدة أمام سالم الدوسري، وسجل عبد الله الحمدان هدفا في الدقيقة 60 بعد عمل جماعي رائع مع زميليه مصعب الجوير ومروان الصحفي، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت باحتساب تسلل ليلغى الهدف.

هدأ إيقاع اللقاء نسبيا، وفاجأ المنتخب العماني نظيره السعودي بهدف أول سجله أرشد العلوي بركلة حرة سددها بقوة وغيرت الكرة مسارها لتخدع الحارس السعودي محمد العويس.

وبعدها بخمس دقائق أضاع عصام الصبحي فرصة مؤكدة لعمان بضربة رأس بجوار القائم بعد كرة عرضية من زميله علي البوسعيدي.

ووسط حالة من عدم التركيز للدفاع السعودي، نفذ جميل اليحمدي رمية تماس إلى عبد الرحمن المشيفري الذي مرر الكرة إلى البوسعيدي ليسدد في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وصمد المنتخب العماني في الثواني الأخيرة ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حالما بتتويج ثالث في تاريخه بعد الفوز باللقب في عامي 2009 و2018.

ومنذ اعتماد نظام الإقصائيات في البطولة عام 2004، تأهلت عمان البطلة مرتين في 2009 على حساب السعودية و2017 أمام الإمارات، إلى النهائي خمس مرات (رقم قياسي) كان آخرها في النسخة الماضية في 2023 عندما خسرت أمام العراق المضيف بعد التمديد 3-2.

أما المنتخب السعودي فقد تبددت آماله في تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى بعد غياب دام 20 عاما.

وينتظر المنتخب العماني في المباراة النهائية يوم السبت المقبل الفائز من مواجهة البحرين ضد الكويت منظم البطولة التي ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، آ ف ب)