 عُمان بعد قابوس... صفر مشاكل مع الجميع أم خط سياسي جديد؟ | سياسة واقتصاد | DW | 12.01.2020

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سياسة واقتصاد

عُمان بعد قابوس... صفر مشاكل مع الجميع أم خط سياسي جديد؟

توافد مسؤولين غربيون وعرب إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي للعائلة الحاكمة بوفاة السلطان قابوس. هذا في وقت يطرح السؤال: هل تبقى عُمان نقطة التقاء الفرقاء والأعداء؟ وتحافظ على حيادها على الطريقة السويسرية؟

السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد يشارك بحمل نعش ابن عمه الراحل قابوس بن سعيد

السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد يشارك بحمل نعش ابن عمه الراحل قابوس بن سعيد

التقى قادة من العالم والمنطقة، كثير منهم على خلاف، بسلطان عمان الجديد اليوم الأحد (12 كانون الثاني/يناير 2020) لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ساعدت دبلوماسيته الهادئة على مدى خمسة عقود في السلطة في تهدئة الاضطرابات بالمنطقة.

وكان زعيما قطر والإمارات، اللتين تشهدان خلافا منذ مدة طويلة، من بين الذين زاروا قصر السلطان في مسقط، إضافة إلى وزير خارجية إيران، الخصم اللدود للسعودية والإمارات حليفتي الولايات المتحدة.

مختارات

وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد بعد توليه السلطة أمس السبت بانتهاج السياسة الخارجية لسلفه، الذي حظي بدعم الغرب، والتي حققت بها مسقط التوازن في العلاقات بين جارتيها الكبيرتين السعودية وإيران وأيضاً الولايات المتحدة.

عمان ستبقى على نفس مسار الحياد في السياسة الخارجية

وقالت إلينا ديلوغر وهي زميلة الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "سيكون التحدي أمام السلطان الجديد هو الإسراع بتكوين علاقاته الشخصية مع الشركاء الأجانب وتوضيح موقفه المرجح أن يبقى على نفس مسار السياسة الخارجية لعمان".

ويرجح محللون آخرون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

وتوجّهت الدول الغربيّة مراراً إلى مسقط لتطلب منها التوسط ليس في النزاعات الإقليميّة فحسب، لكن في قضايا دولية أيضاً، بما في ذلك الاتّفاق النووي مع إيران في عام 2015.

وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بعد تعيينه بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على "عدم التدخل". وقال السلطان الجديد (65 عاماً) في أول تصريحات له بعد تنصيبه "سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت (...) وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا".

وأبقت السلطنة على قنوات اتصال مفتوحة مع إيران والمتمردين الحوثيين في اليمن وحتى مع إسرائيل التي لا ترتبط معها بعلاقات رسمية. ويرى عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ في جامعة الكويت والزميل في مركز كارنيغي بدر السيف أنه "من دون شك، ستظل عمان تتبع نفس النهج حيث قدم لها هذا النهج الكثير"، مؤكداً أن الأسرة (الحاكمة) ارتضت خيار قابوس في تسمية الحاكم، فمن الطبيعي أن تستمر في سياساته الخارجية حيث هذه السياسات قدمت الكثير لعمان، ولا سبب لتغيير النهج". وقال السيف لوكالة فرانس برس إن "طريقة تعاملهم (الأسرة الحاكمة) وسرعتهم رسالة للمواطنين والجيران إن الأمور تحت السيطرة".

وقالت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن "الضمان الأفضل لحياد عمان سيكون عبارة عن إعادة هيكلة اقتصادية ناجحة تعتمد على شعبها وتتجنب الاعتماد على أي قوة أخرى".

وكان السلطان الجديد يتولى في السابق رئاسة لجنة الرؤى المستقبلية المكلفة التخطيط لمستقبل عمان حتى عام 2040.

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وزير خارجية عمان لـ DW: إسرائيل طرف في الشرق الأوسط لا يمكن تجاهله

علاقات جيدة مع إيران ومع الفرقاء الخليجيين

حافظت مسقط على علاقات جيدة مع طهران بينما بقيت في مجلس التعاون الخليجي، رغم العداوة العميقة بين السعودية وإيران. وكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشارك في حملة التحالف العسكري بقيادة الرياض ضدّ المتمرّدين الحوثيين اليمنيينوبعد أكثر من خمس سنوات على اندلاع الحرب بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين، لا تزال سلطنة عمان أرضًا محايدة حيث عقد الجانبان محادثات. كما تستقبل عمان مجموعة من قيادات المتمردين، الذين غالباً ما يلتقون فيها سفراء دول غربية.

وتقول الخبيرة في شؤون الخليج سنام فاكيل من معهد "تشاتام هاوس" البريطاني لفرانس برس إنه "من مصلحة (السلطان الجديد) تقديم نفسه كشخص يدعم الاستمرارية ويواصل إرث قائد مثل قابوس الذي كان يعتبر ناجحاً". وبحسب فاكيل فإن الاستمرارية "مهمة للغاية" لأن "سلطنة عمان تواجه نقاط ضعف اقتصادية بالإضافة إلى تحديات (داخل الخليج) مع مخاوف تتعلق بالسنوات الأخيرة الماضية عندما رأينا سياسة خارجية سعودية وإماراتية حازمة للغاية".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وفاة سلطان عُمان قابوس "خسارة للمنطقة". ويؤكد مراقبون إنه على الرغم من رحيل قابوس فإن خبرة سلطنة عمان الدبلوماسية واستعدادها لخوض مفاوضات تتسم بالسرية في العادة أمر يتجاوز السلطان نفسه. ويتولى السلطان الجديد مقاليد الحكم في وقت خففت فيه السعودية وحليفتها الإقليمية الإمارات من حدة مواقفهما في عدة ملفات إقليمية بما في ذلك قتال المتمردين الحوثيين في اليمن مع وجود بوادر لتراجع النزاع.

 وبقيت السلطنة محايدة أيضا عندما قطعت السعودية ودول أخرى علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017. وبحسب ديوان فإن نزعة الحياد في عمان تعود إلى "موقعها الجغرافي المطل على بحر العرب وتاريخ استقلالها عن جاراتها في الخليج". وتابعت "ستستند القيادة الجديدة كثيرا إلى سلطة السلطان قابوس في إطار سعيها التعامل مع النزاعات الإقليمية الصعبة والتحديات الإقليمية".

إشادة دولية بالسلطان الراحل

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطان قابوس بأنه شريك حقيقي لبلاده، عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين. وأضاف في بيان "جهوده التي لم يسبق لها مثيل من أجل الحوار وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية الإنصات لكل وجهات النظر".

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز وصلا إلى مسقط من أجل مراسم العزاء لأطول الحكام العرب بقاء في السلطة والذي أصبح سلطانا في انقلاب عام 1970 بمساعدة من القوة الاستعمارية السابقة بريطانيا. ومن بين الشخصيات الغربية الكبيرة التي توجهت إلى مسقط أيضا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وتولى السلطان هيثم السلطة في وقت يشهد توتراً متصاعداً بين إيران والولايات المتحدة قد يزعزع استقرار منطقة حيوية بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

وبوفاة السلطان قابوس، يصبح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاماً)، والذي كان في مسقط أيضا اليوم الأحد، آخر الزعماء القدامى في منطقة الخليج. وشهدت المنطقة ظهور حاكمين من الشباب في الرياض وأبوظبي ينتهجان أسلوب المواجهة في السياسة ويعقدان العزم على كبح نفوذ إيران.

ز.أ.ب/خ.س (رويترز، أ ف ب)

  • Sultan von Maskat und Oman Said bin Taimur (picture-alliance/AP Photo)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    خمسون عاما في حكم السلطنة

    عن عمر بلغ 79 عاما، توفي حاكم سلطنة عمان، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء الجمعة (10 يناير/ كانون الثاني 2020). ويُعد قابوس بن سعيد، المولود عام 1940، تاسع سلاطين عمان، منذ تحول لقب الحاكم في ذلك البلد من إمام إلى سلطان. وتولى قابوس حكم السلطنة في يوليو/ تموز 1970 بعد خلع والده السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل (الصورة) من الحكم بانقلاب أبيض، ليموت الأب في لندن بعد ذلك بعامين تقريبا.

  • Oman Sultan Qabus (imago/Xinhua)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    الانقلاب على والده وتولي الحكم

    تخرج السلطان قابوس من أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية، وعندما تولى حكم السلطنة وهو في سن الـ29 بمساعدة الجيش العماني ودعم بريطانيا سار على نهج يخالف والده، الذي كان يرفض أي تحديث للبلاد. في زمن والده كان لا يوجد في عمان ما يزيد عن 10 كيلومتر من الطرق الإسفلتية ولم يكن هناك لا نظام صحي ولا مدرسي حديث. وكانت عمان فقيرة ويمزقها الانشقاق

  • Oman Tourismus Hotelprojekt in Maskat (picture-alliance/dpa/P. Grimm)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    استقرار سياسي واجتماعي

    تمكن قابوس من إدخال إصلاحات عديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وساعدته عائدات النفط في القيام بتشييد بنية تحتية ساهمت في تطور مطرد لقطاع السياحة في بلده. وتحولت بلده إلى أكثر الدول العربية استقرارا. كما وصلت الثروة إلى قطاعات عريضة في بلده لذلك كان محبوبا بين العمانيين، لكن بعد الربيع العربي توتر الوضع المادي وارتفعت نسبة البطالة مقارنة بالسابق.

  • Trilaterales Atom-Treffen in Oman (AFP/Getty Images/N. Kamm)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    سياسة خارجية متوازنة

    عمل قابوس على انفتاح بلاده وإقامة علاقات مستقلة ومتوازنة مع الجميع ولم يأخذ جانبا في صراع النفوذ بين السعودية وإيران أو في خلاف دول خليجية مع قطر. كما احتفظت مسقط بالعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979. وساعدت سلطنة عمان في جهود وساطة خلال محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2013 أدت إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي تم توقيعه بعد ذلك بعامين.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    عدم مقاطعة مصر بعد كامب ديفيد

    عندما وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1978 قاطعت الدول العربية مصر، ما عدا السودان والصومال وبالطبع عمان. فقد احتفظ السلطان قابوس بعلاقات دبلوماسية كاملة مع مصر السادات.

  • Oman Netanjahu bei Sultan Sultan of Oman Sayyid Qaboos bin Said Al Said (Israel Prime Ministry Office)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    الانفتاح على إسرائيل

    أجتمع السلطان قابوس مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 خلال زيارة نادرة للسلطنة. وفي حين قامت دول خليجية أخرى بانفتاح تجاه إسرائيل، إلا أن لم يستقبل أي من قادتها مع نتنياهو، كما فعل السلطان قابوس.

  • Oman Maskat | Tod von Sultan Kabus bin Said (Reuters/AFP/A. Caballero-Reynolds)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    السلطان الأعزب أبدا

    كان قابوس الابن الوحيد لأبيه وكانت له أخت غير شقيقة. وتزوج قابوس لفترة قصيرة لكنه لم يرزق بأبناء. وفي سنواته الأخيرة اشتد عليه المرض وكان يذهب للعلاج في ألمانيا أيضا، لكن آخر رحلة علاج له كانت الشهر الماضي في بلجيكا. وبوفاته أعلنت عمان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما. كما أعلنت مصر والإمارات والكويت والأردن والبحرين الحداد لثلاثة أيام وقررت الدول الخمس تنكيس الأعلام.

  • Haitham bin Tarik al Said, neuer Sultan von Oman (picture-alliance/dpa)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    انتقال هادئ للسلطة

    بعد فتح وصية السلطان قابوس، كما يقضي دستور البلاد، عين مجلس العائلة هيثم بن طارق بن تيمور، ابن عم السلطان الراحل، سلطان للبلاد. والسلطان هيثم ولد عام 1954 وتولى العديد من المناصب، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

  • Haitham bin Tarik al Said, neuer Sultan von Oman (picture-alliance/dpa)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    مواصلة ثوابت سياسة قابوس

    وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا لعمان السبت (11 يناير/ كانون الثاني 2020). وفي كلمته خلال مراسم تنصيبه قال "سنسير على نهج السلطان الراحل وعلى الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية". إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

خلال نصف قرن من حكمه لسلطنة عمان حوَّل السلطان قابوس بلاده من دولة فقيرة ممزقة إلى دولة مزدهرة، واتسمت سياستها الخارجية بالتوازن والاستقلالية مما أهل مسقط للعب دور الوسيط. في صور؛ محطات من مسيرة السلطان قابوس. (11.01.2020)  

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