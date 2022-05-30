عيون بافارية ترصد جوهرة فرنسية واعدة

يعتبر من أبرز اللاعبين حاليا في مركز الجناح، ويمكنه اللعب أيضا في مركز الهجوم، إنه الفرنسي ماتيس تيل لاعب نادي رين.

ووفقاً لتقارير متطابقة نشرتها مواقع فرنسية صباح اليوم الاثنين (الرابع من يوليو/ تموز 2022)، فإن لاعب المنتخب الفرنسي دون 18 عاما، بات في المركز الأول على قائمة الأسماء التي يسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية بعد أن أتم صفقة نجم كبير من حجم ساديو ماني.

وأورد موقع "RMC Sport"، وكذا صحيفة "لوباريزيان"، أنّ النادي الألماني تقدم بالفعل بعرض لنادي رين للحصول على خدمات لاعبه البالغ من العمر 17 ويجمعه به عقد ممتد إلى غاية نهاية موسم 2024.

معلومات أكدها أيضا موقع "بيلد" المعروف عنه قربه من النادي البافاري، وأضاف المصدر أن بايرن ينتظر ردّ رين على عرضه.

إلى غاية اللحظة لم يلعب تيل مع نادي رين سوى 49 دقيقة من مجموع سبع مباريات. غير أن الإمكانيات التي يتوفر عليها الجناح تبشر بنجم واعد، والتعاقد معه قد يتحول إلى استثمار مستقبلي هائل بالنسبة للبافاري، خاصة وأن موقع "تراسفير ماركت" الألماني يقيّم سعره حاليا في بورصة اللاعبين بمليوني يورو "فقط".

وفي حال التقاعد معه، سيبقى البافاري وفيّا لـ "توجهاته" الفرنسية، في تقليد بدأ مع المعتزل فرانك ريبري، وصولا إلى التعاقد مع كل من لوكاس هيرنانديز ودايوت أوباميسانو وتانغين نيانسو وبينيامين بافارد وكومان. والخمسة يلعبون حاليا في صفوف بايرن ميونيخ.

و.ب/ أ.ح