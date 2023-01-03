 عيوب في المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب | DW الأخبار | DW | 04.01.2023

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عيوب في المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب

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