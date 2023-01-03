عيوب في المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب

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رغم بناء آلاف الوحدات السكنية في شمال سوريا بدعم تركي، لم تنته معاناة ساكنيها من النازحين، فمساحات هذه الشقق صغيرة وأغلبها يتضرر مع أولى قطرات المطر
يتصاعد القلق لدى الأكراد بعد اجتماع وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو في خطوة فسرها البعض على أنها بداية لذوبان جبال الجليد بين البلدين قد يكون ضحيتها الأكراد أنفسهم من خلال توافق البلدين على عملية واسعة شمال سوريا.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق شمال سوريا رفضا للمصالحة مع النظام السوري، بعد دعوة وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو للمصالحة بين دمشق والمعارضة لتحقيق "سلام دائم".
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
عادت الاشتباكات بين "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا وبين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) على مناطق النفوذ وسط محاولات من هذا التنظيم الأخير توسيع سيطرته على شمال غرب سوريا.
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