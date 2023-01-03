عيوب في المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب

"خصم مشرك" ـ هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري؟

يتصاعد القلق لدى الأكراد بعد اجتماع وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو في خطوة فسرها البعض على أنها بداية لذوبان جبال الجليد بين البلدين قد يكون ضحيتها الأكراد أنفسهم من خلال توافق البلدين على عملية واسعة شمال سوريا.