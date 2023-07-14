 عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات | عينٌ على أوروبا | DW | 17.08.2023

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عينٌ على أوروبا

عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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جولة مصورة: أروع المباني البرلمانية في أوروبا! 14.07.2023

A Ukrainian soldier launches FlyEye WB Electronics SA, a Polish reconnaissance drone, which is in service with the Ukrainian army, in Kyiv region, Ukraine, Tuesday, Aug. 2, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

حرب المُسيَّرات في أوكرانيا 10.08.2023

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عينٌ على أوروبا - حرب المُسيَّرات في أوكرانيا 10.08.2023

Titel: Großbritannien: London ohne Schüler Tags: Großbritannien, London, Schulen, Schulschließungen, Kinder, Mieten Herkunft: SWR-Übernahme, Verwendung als Vorschaubild ist gegeben. Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Susanne Awiszus <susanne.awiszus@dw.com>

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Titel: Italien: Digitalisierung hilft Problemviertel Herkunft: DW Eigendreh, Verwendung als Vorschaubild ist gegeben.

الرقمنة تنتشل أحياء إيطالية من المافيا 10.08.2023

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