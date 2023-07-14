عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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تعتبر حرية التعبير ركيزة أساسية من أركان الديمقراطية. لكن الاستفزازات ضد المجتمعات الدينية تثير نقاشات متكررة حول حدود هذه الحرية. إلى أي مدى يمكن أن يذهب الاستهزاء بالأديان والمقدسات؟
تختلف أنشطة المجتمع المدني لدعم المهاجرين في الجزر اليونانية، فبينما يهتم البعض بتوفير المأوى والملبس لهم، وجد آخرون أنهم يحتاجون لأنشطة ثقافية وتعليمية أيضا. ومن هنا انطلقت تجربة جمعية في جزيرة ليسبوس اليونانية.
تنظر وسائل إعلام عربية بكثير من الذهول والسخرية إلى الإصلاح القضائي في إسرائيل. وترى أن هذا الإصلاح سيجلب معه تغييرا في الثقافة السياسية السائدة في إسرائيل، وهذا ليس في صالحها.
عشر سنوات مرت على ما يصفه البعض بأسوأ مذبحة وقعت لمتظاهرين مدنيين في التاريخ الحديث وبين ما يصفه آخرون بضرورة حَمَت الدولة المصرية من الانهيار والاحتراب المجتمعي.. فكيف كانت مواقف الدول تجاه "فض رابعة"؟ وكيف أصبحت اليوم؟
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