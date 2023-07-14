عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

كيف تنظر النخب السياسية والإعلام العربي لإصلاح القضاء في إسرائيل؟

تنظر وسائل إعلام عربية بكثير من الذهول والسخرية إلى الإصلاح القضائي في إسرائيل. وترى أن هذا الإصلاح سيجلب معه تغييرا في الثقافة السياسية السائدة في إسرائيل، وهذا ليس في صالحها.