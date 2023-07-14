عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

حقوق مجتمع الميم.. البحث عن المثلية في تاريخ الشرق الأوسط!

يحاول نشطاء مجتمع الميم مواجهة الرواية المحافظة التي تسعى لتكريس سردية أن الحب المثلي ليس له مكان في الثقافة الإسلامية. هناك العديد من الأدلة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط تشير إلى خلاف ذلك، حسب ما يرى خبراء. فما هي؟