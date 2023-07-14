عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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يحاول نشطاء مجتمع الميم مواجهة الرواية المحافظة التي تسعى لتكريس سردية أن الحب المثلي ليس له مكان في الثقافة الإسلامية. هناك العديد من الأدلة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط تشير إلى خلاف ذلك، حسب ما يرى خبراء. فما هي؟
تحاول الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية النشطة في أوروبا توظيف أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا لصالحها من خلال "خطاب عنصري كلاسيكي" وربط العنف والتحركات الاجتماعية بالعرق والهجرة واللجوء. فكيف تم ذلك؟
"لا يمكن لمجتمع أن ينجح إذا استبعد نصف مواطنيه"، من منغوليا شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على أهمية دور المرأة في دعم السلام وحل النزاعات الدولية خلال مؤتمر يتناول السياسة الخارجية النسوية.
فاز حزب "البديل" اليميني الشعبوي في ألمانيا بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ولاية تورنغن شرقي البلاد. هل يعني ذلك تحول أوروبا إلى اليمين بعد نجاحات الأخير حتى في بلد مثل إسبانيا؟
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