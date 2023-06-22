عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

حقوق مجتمع الميم في أوروبا: مالطا في المقدمة وبولندا تتذيل الترتيب

في 17 مايو/ أيار من عام 1990، أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، ومنذ ذلك التاريخ، جعل المجتمع الدولي هذا اليوم من كل عام يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.