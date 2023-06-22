 عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات | عينٌ على أوروبا | DW | 29.06.2023

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عينٌ على أوروبا

عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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أطفال بلا فطور بمدارس ألمانيا 15.06.2023

Streets are flooded in Kherson, Ukraine, Wednesday, June 7, 2023 after the walls of the Kakhovka dam collapsed. Residents of southern Ukraine, some who spent the night on rooftops, braced for a second day of swelling floodwaters on Wednesday as authorities warned that a Dnieper River dam breach would continue to unleash pent-up waters from a giant reservoir. (AP Photo/Libkos)

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عينٌ على أوروبا - حاجة رومانيا إلى عمال أجانب 22.06.2023

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حاجة رومانيا إلى عمال أجانب 22.06.2023

May 9, 2022, London, United Kingdom: (EDITORS NOTE: Image taken with drone) Aerial view of houses in London. According to Halifax, UK house prices increased in last month. The average cost of a home rose by 1.1% in April, to a record high of Â£286,079. Last week the Bank of England raised interest rates from 0.75% to 1%. It is estimated that 2.2 million mortgage borrowers with home loans linked to the base rate will be affected. Experts predict UK inflation rate could increase to above 10% next month. (Credit Image: © Dinendra Haria/SOPA Images via ZUMA Press Wire

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STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25/06/2023 - Sonneberg: Die Stichwahl zum neuen Landrat des Landkreises Sonneberg am 25. Juni 2023 in Sonneberg ThÃ¼ringen. V.l.n.r. Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD, AfD-Landratskandidat, Robert Sesselmann, und MdB Tino Chrupalla AfD jubeln nach dem Wahlsieg in der Frankenbaude. / _________________ *** STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25 06 2023 Sonneberg The runoff election for the new district administrator of the Sonneberg district on 25 June 2023 in Sonneberg Thuringia V l n r Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD , AfD district administrator candidate, Robert Sesselmann, and MdB Tino Chrupalla AfD cheer after the election victory in the Frankenbaude

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