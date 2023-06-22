عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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"لا يمكن لمجتمع أن ينجح إذا استبعد نصف مواطنيه"، من منغوليا شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على أهمية دور المرأة في دعم السلام وحل النزاعات الدولية خلال مؤتمر يتناول السياسة الخارجية النسوية.
كشف تقرير أوروبي صدر مؤخراً عن نمو وتنوع سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي ما يزيد من المخاطر على الصحة العامة. كيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ وما خطط التكتل الأوروبي للتصدي لهذا الخطر الداهم؟
بعد فوز حزب "البديل" اليميني الشعبوي برئاسة أول بلدية في ألمانيا، حذر خبراء من حدوث "هزات سياسية" في ضوء الطموحات الكبيرة للحزب الذي تخضع بعض الكيانات التابعة له لمراقبة الاستخبارات الألمانية بسبب التطرف.
في 17 مايو/ أيار من عام 1990، أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، ومنذ ذلك التاريخ، جعل المجتمع الدولي هذا اليوم من كل عام يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.
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