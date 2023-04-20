 عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات | عينٌ على أوروبا | DW | 27.04.2023

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عينٌ على أوروبا

عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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Mitarbeiter der Kriminaltechnik untersuchen eine schwer beschädigte Volksbank-Filiale. Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Kierspe (Märkischer Kreis) hat es eine Verfolgungsjagd gegeben, bei der die Täter mit einem Laserpointer auf die Polizei zielten. Nach rund 40 Kilometern Flucht nahmen die Beamten drei Verdächtige in Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) fest, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. (zu dpa: «Verfolgungsjagd nach Automatensprengung - Laserpointer gegen Polizei»)

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عينٌ على أوروبا - سرقة صرافات ألمانية وعلاقة نادي إنكليزي بالعرب 20.04.2023

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عينٌ على أوروبا - أشخاص ودول وحكايات - علاج بدراجة نارية واحتجاج بصور شبه عارية 13.04.2023

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