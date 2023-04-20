عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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يحاول سياسيون اغتنام الإمكانيات التي يوفرها روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، خاصة وأن لديه القدرة على توليد خطابات "متماشية مع الأيديولوجيات التقليدية". بيد أنّ بعض الخبراء يشككون في قدرته على الابتكار والإبداع السياسي.
اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على ضرورة بدء محادثات السلام في أوكرانيا، وإعادة التوازن في علاقاتهما التجارية. لكن المحللين مازالوا حذرين تجاه مواقف الصين.
يأخذ موضوع سياسة وبرامج الاندماج حيزا من النقاش السياسي والاجتماعي في إيطاليا، في ما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين هناك. وتقوم منظمات غير حكومية بملء ذلك الفراغ من خلال برامج تعنى بدعم اللاجئين قانونيا وتعليميا.
تريد ألمانيا توفير استراتيجيات تمكن للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من نيل حقوقهن، لا سيما في أفريقيا، بيد أن الاحتياجات في القارة السمراء كبيرة، كما أن دعم هذه القضايا قد يكون مثيرا للجدل داخل المجتمع الأفريقي.
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