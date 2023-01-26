عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

اليمن ـ نساء ضحايا "الابتزاز الإلكتروني" وعقاب المجتمع المحافظ

مواقع التواصل الاجتماعي رعم إيجابياتها، فإنها بها كثير من الجوانب السلبية ومنها "ظاهرة الابتزاز الإلكتروني" التي بدأت تظهر في المجتمع اليمني المحافظ وأكثر ضحاياها من النساء، فيما تعجز السلطات عن وضع حلول لها.