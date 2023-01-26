عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز نفوذه في جنوب شرق آسيا. لكن انتقاداته لسجل حقوق الإنسان هناك، غالبا ما تؤدي إلى رد فعل غاضب من حكومات المنطقة. فكيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم حقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية؟
تسببت حملات دعم مجتمع الميم من قبل نشطاء غربيين خلال مونديال قطر في ردود فعل عنيفة ضد المثليين في الدولة الخليجية، وفقا لما ذكره نشطاء مجتمع الميم.
أحمر الشفاه رمز للقوة، والتمرد، والتقاليد والوعي بالموضة. له القدرة على التغيير والإغواء والصدمة. منذ وقت طويل يبهر هذا المنتج التجميلي أناسا من ثقافات مختلفة.
مواقع التواصل الاجتماعي رعم إيجابياتها، فإنها بها كثير من الجوانب السلبية ومنها "ظاهرة الابتزاز الإلكتروني" التي بدأت تظهر في المجتمع اليمني المحافظ وأكثر ضحاياها من النساء، فيما تعجز السلطات عن وضع حلول لها.
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