عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

المانيا... دعوات إلى "ثقافة ترحيب جديدة" وتسهيل هجرة العمال

دعت رئيسة وكالة التوظيف أندريا ناليس إلى ثقافة ترحيب جديدة في ألمانيا من أجل جذب المزيد من العمال المهرة من الخارج وإبقائهم في البلاد، الأمر الذي كانت قد شددت عليه رئيسة مؤسسة كاريتاس الخيرية قبل ذلك بيوم.