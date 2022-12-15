 عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات | عينٌ على أوروبا | DW | 15.12.2022

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عينٌ على أوروبا

عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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Videostill aus DW-Eigendreh Titel: Fokus Europa Georgien Derserteure © DW

كيف حال آلاف الروس بجورجيا ممن رفضوا حرب أوكرانيا؟ 15.12.2022

Pommes frites werden in heissem Öl frittiert

كيف صار بالإمكان الاستفادة من زيوت الطعام المستخدمة؟ 09.12.2022

Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

عواقب افتقار بحر البلطيق للأكسجين عند سواحل ألمانيا؟ 09.12.2022

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ناسك زاهد مسيحي في مولدوفا يعيش متعبدا في غار تاريخي 08.12.2022

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محمد لاجئ سوداني هكذا اشتهر في تيكتوك وشوارع بريطانيا

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10.03.2022, Berlin. Wanderratten (Rattus norvegicus) sitzen auf einem Weg neben einem Grünstreifen an einer S-Bahnstation im Stadtteil Dahlem. Hier gibt es mehrere Imbissse, so dass viel Fast-Food weggeworfen wird. Außerdem werden hier aus falscher Tierliebe Tauben und Spatzen am Boden gefüttert. Das zieht die Ratten an. Die Nagetiere gelten als Krankheitsüberträger für pathogene Viren und Keime aller Art. Foto: Wolfram Steinberg/dpa

لهذا تكاثرت الجرذان وزاد عددها بشكل هائل في فرنسا 15.12.2022

Videostill aus einer SWR-Übernahme. Titel: Fokus Europa Estland, Resilienz © SWR

هكذا قدّم سكان أوروبيون تضحيات تضامنا مع أوكرانيا 15.12.2022

Portugal – Surfen mit Behinderung Tags: Portugal, Surfen, Lebensgefühl, Freiheit, Menschen mit Behinderung, Handicap Herkunft: DW-Eigendreh, Verwendung als Vorschaubild ist gegeben.

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