عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قد تكون دوافع الابتهاج في أي بلد عربي أو أفريقي بنتائج المنتخب المغربي الباهرة في مونديال قطر متشابهة، بيد أنها تأخذ نكهة خاصة عندما تأتي من بلد مغاربي. كما أن لغة كرة القدم بين الجيران المغاربيين لا تخلو من طابع سياسي.
أحمر الشفاه رمز للقوة، والتمرد، والتقاليد والوعي بالموضة. له القدرة على التغيير والإغواء والصدمة. منذ وقت طويل يبهر هذا المنتج التجميلي أناسا من ثقافات مختلفة.
بعدما كانت قرارات السياسة الأمنية تبنى على أساس أوروبا السلمية، ستركز الآن على التهديدات، خصوصا من قبل روسيا، بحسب المستشار الألماني، الذي حذر من إثارة حرب باردة جديدة مؤكدا تحمل ألمانيا مسؤوليتها كضامن للأمن في أوروبا.
مبدأ حرية السفر والتنقل ركيزة أساسية لأوروبا. لكن السياسة الأمنية والعداء تجاه الأجانب والبطالة وجائحة كورونا والحرب الحالية في أوكرانيا تفرض باستمرار قواعد جديدة للهجرة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول