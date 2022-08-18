 عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات | عينٌ على أوروبا | DW | 25.08.2022

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عينٌ على أوروبا

عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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In the trenches near Kherson Southern Ukraine Schlagwörter: Ukraine, Russia, trenches, counteroffensive, Kherson Sendedatum: 11.08.2022 A Ukrainian soldier positions his weapon in a front-line trench.

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