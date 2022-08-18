عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

هكذا تغيرت ألمانيا جذريا بفعل حرب أوكرانيا!

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ستة أشهر لزعزعة غير مسبوقة للعقيدة السياسية لألمانيا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. كما حطم عددا من القناعات السياسية مؤكدا على الحاجة لتغيير سريع وجذري لبوصلة برلين في عالم متحرك.