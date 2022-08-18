عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وضع سياسات تخدم مصالح الدول؟ هذا ما تسعى أوروبا إلى تحقيقه للحد من محاولات الهجرة وتعزيز الحصن الأوروبي. وتعمل حاليا معاهد بحثية على تطوير تطبيق "itflows" لتوقع موجات الهجرة.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ستة أشهر لزعزعة غير مسبوقة للعقيدة السياسية لألمانيا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. كما حطم عددا من القناعات السياسية مؤكدا على الحاجة لتغيير سريع وجذري لبوصلة برلين في عالم متحرك.
يخشى مجتمع الميم في الشرق الأوسط من تعرضه لمزيد من القمع. ففي العراق يسعى البرلمان إلى تجريم المثلية الجنسية، فيما استهدفت السعودية أعلام قوس قزح، وانتشرت في مصر حملة "فطرة" على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المثلية.
في أقل من أسبوعين، وقع حادثا إطلاق نار أودى أولهما بحياة عشرة أمريكيين سود، وحصد الثاني أرواح 19 طفلا ومدرّستين. مجزرتان جديدتان حرّكتا السجال القائم منذ نشأة الولايات المتحدة، سجال يتعذر فهمه على الدول المتطورة الأخرى.
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