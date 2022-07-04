عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

الحبس الاحتياطي في ألمانيا وأوروبا .. سجن الآلاف دون إدانة

تشير الدراسات إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص مسجونين في الاتحاد الأوروبي لم تتم إدانته بارتكاب جريمة، بما في ذلك 12 ألف شخص في ألمانيا وحدها. وتقول الإحصاءات إن الحبس الاحتياطي غير ضروري في معظم الحالات.