 عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات | عينٌ على أوروبا | DW | 14.07.2022

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عينٌ على أوروبا

عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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Turkish workers eliminate garbage in the recycling centre in Istanbul on November 14, 2018. - The country of over 80 million people has notoriously bad record on recycling and waste. Activists say this needs to change fast and there are signs, albeit tentative, the authorities are starting to understand the need to change the public's profligate habits. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

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