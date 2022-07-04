عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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العلاقة بين روسيا والناتو تغيرت بشكل كلي بعد حرب أوكرانيا، إذ تحولت من الشراكة إلى العداء. والناتو يتوسع ويصل حدود روسيا، فيما يطالب دبلوماسيون بالدفاع عن حرية المجتمعات الغربية ومواجهة "دكتاتورية بوتين".
في أقل من أسبوعين، وقع حادثا إطلاق نار أودى أولهما بحياة عشرة أمريكيين سود، وحصد الثاني أرواح 19 طفلا ومدرّستين. مجزرتان جديدتان حرّكتا السجال القائم منذ نشأة الولايات المتحدة، سجال يتعذر فهمه على الدول المتطورة الأخرى.
يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.
تشير الدراسات إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص مسجونين في الاتحاد الأوروبي لم تتم إدانته بارتكاب جريمة، بما في ذلك 12 ألف شخص في ألمانيا وحدها. وتقول الإحصاءات إن الحبس الاحتياطي غير ضروري في معظم الحالات.
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