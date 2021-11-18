عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

أوروبا تستعد لفرض عقوبات على شركة الطيران البيلاروسية

يعقد وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين اجتماعاً في بروكسل لبحث حزمة جديدة من العقوبات ضد مينسك على خلفية أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا، فيما دعت رئيسة البرلمان الألماني إلى تقديم مساعدات سريعة لهم.