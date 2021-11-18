عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
السماح للمسلمين برفع أذان صلاة الجمعة بمكبرات الصوت تجربة أطلقتها مدينة كولونيا الألمانية لمدة عامين أشعلت جدلا بألمانيا. ماتياس روهه باحث ألماني خبير بالشريعة الإسلامية والقانون الألماني يحلل لموقع قنطرة حجج المعارضين.
يعقد وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين اجتماعاً في بروكسل لبحث حزمة جديدة من العقوبات ضد مينسك على خلفية أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا، فيما دعت رئيسة البرلمان الألماني إلى تقديم مساعدات سريعة لهم.
عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.
مع تدهور الوضع في أفغانستان، يعود ملف اللجوء إلى النقاش داخل ألمانيا بقوة. وزير الداخلية يتوقع 5 ملايين أفغاني يغادرون بلادهم. فيما ميركل والمرشح لخلافتها عن المعسكر المسيحي يراهنان على "بقاء آمن في محيط أفغانستان".
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول